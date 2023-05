Rita Lee surgiu como 'atriz' em novelas e programas da TV; relembre

Além da música, Rita Lee também marcou presença na televisão; relembre alguns de seus papéis

Rita Lee (1947-2023) morreu nesta terça-feira, 9, deixando um importante legado na música brasileira. Além de cantora e compositora, a artista também marcou presença na frente das câmeras, e surgiu como 'atriz' em novelas e programas de TV. Relembre alguns dos papéis de Rita Lee na televisão:

Em 1977, Rita Lee fez sua estreia na frente das câmeras como uma fotógrafa de um competição de Miss no programa humorístico Os Trapalhões. Mais de uma década depois, ela retornou para a televisão como a esotérica Belatrix Maria Regina, na novela Top Model. A cantora interpretou uma das ex-esposas de Gaspar, o surfista vivido por Nuno Leal Maia (75).

Após dois anos desde o papel , Rita Lee voltou para a Globo com outra produção. Encarnando a vampira Lita Ree, que, assim como a artista, era rockeira, ela marcou presença em Vamp como amiga da protagonista Natasha, interpretada por Cláudia Ohana (60).

Depois de 20 anos do seu papel de estreia, Rita Lee atuou em um dos episódios de Sai de Baixo. Vivendo a prima de Caco Antibes, interpretado por Miguel Falabella (66), a cantora participou do sitcom como a personagem Scarlet Antibes. Em 2003, Rita Lee também atuou como si mesma na novela Celebridade. Contracenando com Malu Mader (56), intérprete da protagonista Maria Clara, a cantora fez uma participação especial na produção.

Rita Lee também eternizou a novela Ti Ti Ti com sua canção de sucesso de mesmo nome. Com a música regravada especialmente para a produção, a cantora fez outra participação especial no episódio final da trama, onde performou sua canção. Além desses trabalhos na atuação, Rita Lee marcou a TV como apresentadora dos programas TVLeeZão, em 1991, e Madame Lee, em 2005, e como co-apresentadora do Saia Justa, de 2002 a 2004.