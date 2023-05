Rita Lee trocou data de aniversário antes de sua morte; entenda

Rita Lee mudou a data de seu aniversário para poder ter um dia de comemoração só seu

Rita Lee, ícone da música brasileira, morreu nesta terça-feira, 9, aos 75 anos. Dentre os vários feitos da Rainha do Rock antes de sua morte, ela mudou a data de seu aniversário para poder ter um dia de comemoração só seu. Nascida no dia 31 de dezembro, a cantora dividia a data de seu nascimento com o Réveillon.

Revelando que a troca de datas aconteceu durante o ano de 2020, Rita Lee compartilhou que o motivo para mudar o dia do aniversário foi porque ela nunca teve uma festa própria. "Eu mudei o dia do meu aniversário nessa quarentena. Nasci em 31 de dezembro, último dia do ano. Nunca tive uma festa minha", explicou a cantora em entrevista ao Fantástico em 2020.

A data escolhida para a mudança também não estava livre de celebrações. O dia 22 de maio, que foi selecionado por Rita Lee para ser seu novo aniversário, também é dia de Santa Rita de Cássia, uma homenagem intencional da cantora. "É sempre 'A festa é sua / Hoje a festa é nossa / É de quem quiser'. Queria uma festa só para mim. Eu escolhi o dia 22 de maio para fazer aniversário, que é o dia de Santa Rita de Cássia", adicionou Rita Lee durante a entrevista.

