Rita Lee tinha tatuagem misteriosa; saiba o significado do desenho

Tatuagem de Rita Lee tinha significado por trás de desenho misterioso

Rita Lee (1947-2023), que morreu na noite da segunda-feira, 8, deixou um legado para a música brasileira ao longo de sua trajetória. Entre várias curiosidades sobre a vida da cantora, as suas tatuagens misteriosas se destacaram. Saiba o significado por trás do desenho mais famoso.

No pulso, Rita Lee tinha, escritos em forma circular, o nome Roberto, em homenagem ao seu marido Roberto de Carvalho (70), e os apelidos Beto, Juca e Tui, como referência a seus três filhos, Roberto Lee, João Lee (43) e Antonio Lee (41), respectivamente. Desenhos que representam os degraus da iluminação contornavam o braço esquerdo da cantora, enquanto no direito ficavam algumas figuras geométricas. Entre os seios, Rita Lee possuía três estrelinhas, mas a mesma figura também deu forma a sua tatuagem mais famosa: a estrela de sete pontas na mão.

Por estar em um local bem vísivel, nas costas de sua mão direita, a tatuagem de Rita Lee já chamou atenção de vários fãs e virou uma de suas marcas registradas. A figura misteriosa, porém, tinha um significado que poucos conheciam. Em uma homenagem para sua mãe, Romilda Padula Jones, Rita Lee tatuou a estrela de sete pontas para benção e proteção. "Um recado da minha mãe, em sonho orientando a fazer a estrela. Para bênção e proteção", revelou a cantora em uma live no seu Instagram, no ano passado.

Em entrevista à Quem, Rita Lee também comentou sobre suas tatuagens : "Tenho a estrela de sete pontas nas mãos, que fiz quando sonhei com minha mãe pedindo para que eu não colocasse mais coisa ruim na boca, se é que me entende. No pulso, estão escritos os nomes do Roberto, Beto, Juca e Tui. Quando sinto que um deles está precisando de apoio, eu passo um óleo perfumado em cima do nome e fico me concentrando nele. Aqui tem o quê (pergunta, enquanto abaixa a gola da camiseta, no braço esquerdo)? Ah, esses desenhos representam os degraus da iluminação e, aqui (no braço direito), tenho figuras geométricas, pois sempre adorei geometria. Aqui (entre os seios), eu tenho três estrelinhas, três pentágonos, que representam meus três meninos".

Rita Lee tinha tatuagem de estrela na mão - Reprodução/Instagram

Diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021, Rita Lee morreu na noite de segunda-feira, 8, após uma longa batalha contra o câncer. Entre internações e remissão, a cantora enfrentou a doença publicamente, e sua última aparição foi em um vídeo nas redes sociais de seu marido, ainda neste ano. Rita Lee deixa seu marido, três filhos e um importante legado para a música brasileira.