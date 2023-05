Rita Cadillac revela como soube da morte de Rita Lee: 'Coisa lá de cima'

Rita Cadillac relembrou amizade com Rita Lee e revelou como soube da morte da artista

Rita Cadillac (68), amiga de longa data de Rita Lee (1947-2023), compareceu ao velório da cantora, que acontece nesta quarta-feira, 10. Em conversa com a imprensa, a dançarina relembrou a amizade e as semelhanças com a Rainha do Rock, e ainda revelou como soube da morte da artista.

"Para mim foi muito difícil. Quando eu recebi a notícia, as pessoas só falavam: 'Você está bem?'. E eu: 'Estou'. Daí elas: 'Não, mas você já soube?'. E a primeira coisa que eu falei foi 'do que?', porque tem coisas que eu não quero saber, que é família e essas coisas todas. Quando falaram da Rita, aí [eu perdi] meu chão. Até agora, ainda não sei quem eu sou. Ontem eu soube, fui trabalhar. Estava conversando com o Guilherme Samora agora, nós dois estamos com a mesma dor de ontem. Dor de cabeça que vem para a nuca. Igualzinho. É uma coisa de lá de cima", compartilhou sobre a morte de Rita Lee .

Rita Cadillac ainda garantiu que, apesar de sentir a dor da perda da amiga, sabe que Rita Lee não gostaria de vê-la chorando: "Eu estou sentindo desde ontem com a notícia. Mas como eu tenho uma espiritualidade muito grande, eu sei que ela está bem. Chacrinha recebeu ela, recebeu Erasmo, está tendo a maior festa lá em cima. Eu sei que ela não gostaria de ver ninguém chorar, mas não tem jeito. A gente chora, engasga, fica com a boca seca. Mas não é isso que ela quer".

