Paula Lima revela conselhos recebidos por Rita Lee: 'Legado'

Paula Lima compartilhou que Rita Lee a inspirou desde pequena

Paula Lima (52), que já dividiu os palcos com Rita Lee (1947-2023), foi uma das famosas que compareceu ao velório da artista nesta quarta-feira, 10, no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo. Em conversa com a imprensa, ela compartilhou como a cantora a inspirou desde pequena e ainda revelou os últimos conselhos recebidos por Rita Lee.

"Eu tive a sorte de cantar com ela no palco, de receber conselhos e de sentir essa simplicidade, porque era uma coisa muito grande e ela simplesmente me colocou ao lado dela, como se eu tivesse aquele tamanho. É uma coisa que só uma rainha, uma pessoa muito evoluída, consegue transmitir de uma maneira tão fiel. Ela me deu conselhos sobre a vida: 'Tem coisas que você vai por ali, tem coisas que não. Tem coisas que você fala e coisas que você não fala'. Então eu sou apaixonada pela Rita, canto Rita e trago ela para o meu universo, ela faz com que essa poesia seja para todos", compartilhou a cantora sobre os conselhos de Rita Lee .

Paula Lima também declarou que Rita Lee foi uma inspiração para ela desde pequena: "Eu só via aquela mulher colorida, doida, que me deu vontade de ser como ela. Eu era criança e falei: 'Quem é essa mulher? Por que ela é assim?'. Talvez, simplesmente, ela não seja muito desse planeta, mas ela deu esse presente para a gente celebrar essa existência tão linda".

Leia também: Rita Cadillac revela como soube da morte de Rita Lee: 'Coisa lá de cima'