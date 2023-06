Globo anuncia demissão de Manoel Soares e revela mudanças no 'Encontro'

Após rumores envolvendo os bastidores do programa Encontro, Manoel Soares deixa a Globo nesta sexta-feira, 30

O apresentador Manoel Soares não faz mais parte do time de talentos da Globo. Nesta sexta-feira, 30, a emissora anunciou que ele deixou o canal. A notícia foi revelada por meio de um comunicado à imprensa com as mudanças nos programas Encontro e Papo de Segunda, atrações que ele fazia parte.

A Globo contou que o programa Encontro com Patricia Poeta será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida durante as férias de Patricia Poeta em julho. Depois disso, Patricia Poeta terá novidades no formato do programa.

No caso do Papo de Segunda, no GNT, a atração será comandada por João Vicente de Castro a partir da próxima semana. "O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro", informou a emissora.

Rumores sobre os bastidores do programa 'Encontro'

Nos últimos meses, o programa Encontro foi alvo de vários rumores envolvendo a convivência dos apresentadores Manoel Soares e Patricia Poeta. Os telespectadores começaram a perceber um climão entre no palco. Assim, a convivência deles na frente e por trás das câmeras começou a ser questionada.

No entanto, os dois não se pronunciaram oficialmente sobre os rumores e a repercussão na internet a cada interação entre eles na atração tomava conta das redes sociais. Uma vez, a apresentadora Patricia Poeta interrompeu o colega ao vivo e passou na frente da câmera dele. Logo depois, ela se desculpou e explicou o que aconteceu.

“Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.

Por sua vez, Manoel Soares disse que se dava bem com a comunicadora. Em entrevista ao site F5, ele disse: “Conheço ela, conheço o filho dela e ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa profissional e pessoalmente. Graças a Deus a nossa relação é ótima e está tudo bem, de verdade”.

Ao ser questionado se acompanhou a polêmica, ele negou. “Sinceramente, não prestei a atenção. Tinham outras questões mais sérias para me preocupar, me envolver. Quando você vê, por exemplo, os yanomamis morrendo e pedindo socorro para o Brasil, por exemplo, não consigo prestar atenção em qualquer outra coisa”, disse ele.