Tati Machado se derrete com corpão de apresentador da Globo no ‘Encontro’: “Pernocas”

Repórter Tati Machado cobiça corpaço musculoso de apresentador famoso ao vivo no ‘Encontro’

O corpaço de Marcos Mion tem dado o que falar! É que ele acabou virando pauta do programa matinal da Globo, o ‘Encontro’, nesta quinta-feira, 22, após publicar um clique em que aparece exibindo os seus músculos na academia. Inclusive, a repórter Tati Machado não se conteve ao comentar o físico do apresentador do ‘Caldeirão com Mion’.

Tati trouxe o assunto à tona e contou que a imagem ganhou a sua atenção: "O que me chamou atenção foram as pernocas de Marcos Mion. Ele completou 44 anos e aí ele postou, ele que é apaixonado por academia, por malhação, ele postou suas coxas para todo público, todo Brasil", ela se derreteu ao falar sobre a imagem ousada.

"Não, e detalhe, posso contar?", a repórter pediu licença para a apresentadora da atração, Patrícia Poeta, e caiu na risada ao comentar sobre a foto: “Ele abaixou a calça no meio da academia e fez a pose", cobiçou a repórter, que participa do ‘Encontro’ desde quando o programa ainda era apresentado por Fátima Bernardes.

Marcos publicou a foto polêmica para comemorar o seu aniversário. Assim como Tati apontou, ele realmente abaixou a calça no meio da academia para exibir seu físico musculoso: “Primeiro dia com 44 e tudo continua bem. Passa pro lado que tem a foto!”, o apresentador legendou a imagem, que viralizou nas redes sociais.

