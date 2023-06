Tati Machado comenta sobre o visual diferentão de Patrícia Poeta: ‘Veio de Lady Gaga’

Patrícia Poeta apostou em um look diferentão para apresentar o 'Encontro', mas acabou virando alvo de comentários

A apresentadora Patrícia Poeta (46) decidiu arriscar e apresentou o ‘Encontro’ na Globo na manhã desta quinta-feira, 01, com um look bem diferente. É que ela elegeu uma combinação com detalhes excêntricos para comandar a atração. O visual chamou bastante atenção e chegou a virar alvo de piada ao vivo.

Patrícia escolheu uma calça de alfaiataria verde e um body de couro com ombreiras poderosas, além de uma gola alta, no mesmo tom da calça. Para complementar a combinação, a apresentadora também usou brincos verdes e penteou os longos cabelos castanhos para trás.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

A jornalista Tati Machado (31), que participa do programa, foi a primeira a notar o look diferente, e fez questão de comentar ao vivo: "Bom dia, parceira!", ela disse, elogiando a escolha das peças em seguida. Depois, Tati fez piada: "A Patrícia, ela veio hoje de Lady Gaga, né? Ela está aqui só no Poker Face com essas ombreiras", brincou com os colegas.

Gente eu sou muito observador, pqp! O que é o alfinete prendendo a calça da Patrícia Poeta hoje 🤣🤣🤣 — L U C A S • R O D R I G U E S (@okinhasking) June 1, 2023

A referência chamou atenção, já que a cantora Lady Gaga (37) é conhecida por seus visuais excêntricos, como o vestido de carne, que causou polêmica em uma premiação em 2010. Na internet, os internautas também opinaram sobre o look de Patrícia: “O que é o alfinete prendendo a calça da Patrícia Poeta hoje?”, um telespectador apontou no Twitter.

Mas essa não foi a primeira vez que o look de Patrícia causa alvoroço. Na semana passada, a apresentadora recebeu algumas críticas na internet após ousar no look para apresentar o encontro. Na ocasião, ela elegeu um vestido de tricô bem coladinho. Mas o caimento da peça acabou roubando a cena e os internautas também opinaram nas redes sociais.

Patrícia Poeta tem climão com Suzana Vieira no ‘Encontro’:

O look de Patrícia Poeta não foi a única questão que recebeu comentários na web nesta semana. Na segunda-feira, 29, a apresentadora acabou se envolvendo em um climão com Susana Vieira. A atriz sentiu que a global estava monopolizando a conversa e pediu que o outro apresentador Manoel Soares fizesse uma pergunta. Enquanto eles conversavam, Patrícia chegou a sentar no chão da plateia.