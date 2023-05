Vestido de Patrícia Poeta para apresentar o 'Encontro' vira piada: "Horrível"

Vestido de Patrícia Poeta não agrada o público que critica a produção nas redes sociais; veja

A apresentadora Patrícia Poeta foi criticada nas redes sociais ao aparecer no Encontro com um look bem diferente nesta terça-feira, 23. É que ela surgiu com um vestido de tricô coladíssimo ao corpo.

Com um obro nu, a peça deixou o corpão da global em evidência. Só que muitos não gostaram da peça usada pela jornalista, já que ela teve um caimento controverso, deixando parte da pele sobrando na região abaixo dos braços.

Poeta também combinou o look com acessórios poderosos, incluindo brincos enormes e um sapato de salto. Nas redes sociais, muitos comentários fizeram referência ao look da apresentadora.

"Perderam uma peça do vestido da Patrícia Poeta", disse um surpreso com o recorte inusitado. "Qual é da Patrícia Poeta usando azul do pé a cabeça?", disse outro fã. "Esse look da Patricia Poeta está horrível, brinco azul, sapato azul, vestido azul", disse outro reprovando o visual monocromático.

Perderam uma peça do vestido da Patrícia Poeta#Encontro — alcides dias (@alcides88774962) May 23, 2023 Qual é da Patrícia poeta usando azul do pé a cabeça — menina rata sagrada (@whateverapha) May 23, 2023 esse look da patricia poeta ta horrivel, brinco azul, sapato azul, vestido azul 😰 — receita federal (@fcrjulinha) May 23, 2023

Patrícia Poeta é ovacionada ao ter postura comovente em entrevista:

Ainda nesta sexta-feira, 19, a apresentadora Patrícia Poeta recebeu muitas mensagens de elogios após a declaração de solidariedade que fez para o pai de Henry Borel, assassinado em 2021, Leniel Borel durante sua participação no Encontro. A jornalista fez um discurso comovente para demonstrar apoio ao rapaz, que luta pela proteção de outras crianças em risco.

“Você ter transformado o luto em uma luta pela proteção de outras crianças. É admirável. Eu acho que nós temos que te agradecer por isso e torcer para que a justiça seja feita. A gente está aqui hoje, inclusive, para que esse caso não seja esquecido", Patrícia parabenizou o pai de Henry por transformar o luto em força e foi exaltada nas redes sociais. Confira o momento.