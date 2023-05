Patrícia Poeta é ovacionada ao ter postura comovente em entrevista com Pai de Henry Borel

Apresentadora Patrícia Poeta é ovacionada nas redes sociais após sua postura durante o 'Encontro'; veja

A apresentadora Patrícia Poeta (46) recebeu muitas mensagens de elogios nesta sexta-feira (27) após a declaração de solidariedade que fez para o pai de Henry Borel, assassinado em 2021, Leniel Borel durante sua participação no Encontro.

"É admirável a força que você vem enfrentando a vida e os desafios, esperando esse julgamento, deve ser um dia após o outro. Vivendo um dia após o outro", declarou ela visivelmente emocionada, ao demonstrar apoio ao rapaz que foi sincero ao falar do processo difícil que está enfrentando após a perca do filho.

A âncora do programa matinal fez questão de parabenizar o pai por transformar o luto em força para seguir lutando pela vida e proteção de outras crianças em situação de risco. "Você ter transformado o luto em uma luta pela proteção de outras crianças. É admirável. Eu acho que nós temos que te agradecer por isso e torcer para que a justiça seja feita. A gente está aqui hoje, inclusive, para que esse caso não seja esquecido", pontuou ela.

Nas redes sociais, fãs elogiaram a fala empatica da comunicadora. "Discutível como Jornalista? Jamais", disse uma internauta. "A Patrícia é uma ótima jornalista. Isso é indiscutível. Extremamente necessária", pontuou outra.

VEJA A POSTURA DE PATRÍCIA POETA:

Patrícia Poeta já viveu outras polêmicas com Manoel Soares; relembre

Há pouco tempo atrás, Patrícia Poeta se tornou alvo de muitas críticas após protagonizar momentos delicados ao lado de Manoel Soares , o que geroumuito burburinho na internet.

Vale relembrar que a apresentadora interrompeu o colega e acabou gerando um constrangimento ao vivo. O climão logo foi sentido pelos telespectadores, que repercutiram a cena nas redes sociais.

"Foi uma causalidade das várias que podem acontecer em um programa ao vivo. Eu estava tendo dificuldade com a nova tecnologia, estava procurando ajuda para fazer acontecer, tanto que, no momento que eu percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", explicou ela ao programa Fofocalizando.