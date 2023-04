Patrícia Poeta já viveu outras polêmicas com Manoel Soares; relembre

No Encontro, Patrícia Poeta já protagonizou diversos momentos problemático ao lado de Manoel Soares

A jornalista Patrícia Poeta (46) voltou a ser alvo de críticas na mídia após protagonizar mais um momento delicado ao lado de Manoel Soares (43) no Encontro. No entanto, essa não é a primeira vez que uma situação envolvendo a global gera comentários negativos.

Nesta segunda-feira, 3, a apresentadora interrompeu o colega e acabou gerando um constrangimento ao vivo. O climão logo foi sentido pelos telespectadores, que prontamente repercutiram a cena nas redes sociais.

Muitos apontaram que a apresentadora estaria de "saco cheio" de dividir o palco com Manoel, outros avaliaram que poderia ser apenas um mal entendido, como ela mesmo se justificou logo depois.

"Foi uma causalidade das várias que podem acontecer em um programa ao vivo. Eu estava tendo dificuldade com a nova tecnologia, estava procurando ajuda para fazer acontecer, tanto que, no momento que eu percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", explicou ao Fofocalizando.

VEJA OUTRAS VEZES QUE ALGO PARECIDO ACONTECEU

Silenciamento

No ano passado Patrícia foi acusada de "silenciar" Manoel Soares durante um bate-papo sobre racismo dentro do Encontro. Na ocasião, o programa abordava o caso envolvendo os filhos de Giovanna Ewbank, que foram alvo de discriminação em Portugal. Algumas pessoas apontaram que a jornalista estaria "atropelando" o colega.

Até em discussão pesada sobre racismo a Patrícia atropela a fala de todo mundo e, principalmente, a do Manoel

Não tem lugar de fala, mas interrompe os negros, mãe de negro pra opinião dela ter mais destaque.

Mulher negra chorando no palco com o Manoel e ela corta!#Encontro — Vai Ter Vacina na Área 💉🐊 (@chegueinaarea) August 1, 2022

Problemas após estreia

Patrícia foi flagrada pelas câmeras do programa com "cara de poucos amigos" após passar a palavra para Manoel. O registro rendeu comentários sobre a possibilidade da apresentadora não curtir muito o fato de dividir as atenções.

Bom dia pra quem? Há 2 meses no ar, Patrícia Poeta não conseguiu um dia sequer segurar a insatisfação de ter um colega apresentador e não um programa solo. Mulher?! pic.twitter.com/pU5NaEzqjq — Novas (@temosnovas) August 16, 2022

Bastidores

Mesmo com pouco tempo de estreia, o novo Encontro já mostrava uma falta de química entre Patrícia e Manoel. Constantemente o público notava situações "estranhas" entre eles, o que supostamente teria gerado um mal-estar nos bastidores. No entanto, a globo negou qualquer situação.