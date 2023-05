Acabou! Globo decide substituto de Manoel Soares no 'Encontro'; veja quem

Globo decide substituto de Manoel Soares; apresentador já tem data para deixar o comando do programa

O apresentador Manoel Soares já está de malas prontas para deixar o Encontro, programa da Globo que ele comanda ao lado de Patrícia Poeta. É que a emissora decidiu que não há mesmo clima para que ele continue dividindo a atração com a colega .

Segundo outras informações, Manoel Soares será substituído por Thiago Oliveira , que atualmente faz parte do time do É de Casa e também pode ser visto como um dos competidores do quadro Dança dos Famosos.

Agora, resta a dúvida sobre quando a troca será realizada. Segundo alguns veículos, ele será substituído a partir de julho, quando pode assumir a nova edição do Na Moral, que foi anteriormente comandado por Pedro Bial nas madrugadas da Globo. As informações são do 'Em Off'.

Nesta terça-feira, 16, o programa A Tarde é Sua revelou que a Globo pediu para que ele antecipasse sua saída do Encontro, algo que foi prontamente recusado pelo profissional. A emissora teria pedido para que ele emitisse um comunicado dizendo que preferia deixar o programa. Ele disse não.

Patrícia Poeta rebate rumores de rivalidade com Manoel Soares

Em entrevista à Revista CARAS, Patrícia Poeta foi questionada sobre como vê os rumores de uma suposta rivalidade com Manoel Soares no programa Encontro, da Globo, e negou os boatos.

A estrela contou como é a convivência com Manoel Soares no trabalho. "Existe grande respeito. Os resultados positivos vêm dessa convivência. Há quem queira criar intrigas, mas não permitimos que essa energia entre na nossa casa. Queremos tocar a vida das pessoas com generosidade. Espalhar o amor silencia a maldade", disse ela.

Então, ela rebateu os rumores de que eles teriam uma relação difícil. "Penso que o importante é o que nós vivemos. Torcemos um pelo outro. Desde que assumi o Encontro, vi muita fake news, fofoca e matéria caça-clique. No começo, eu ficava chateada com todas essas mentiras. Hoje, eu não ligo mais. Quem faz quer ganhar holofote de um jeito horroroso. Não é problema meu. Cada um que fique bem com sua consciência. Prefiro focar no que é verdadeiro e no bom trabalho que fazemos", afirmou.