Patrícia Poeta revela a verdade sobre boatos de rivalidade com Manoel Soares: 'Não ligo mais'

Patrícia Poeta esbanja sinceridade ao ser questionada sobre os rumores de uma relação difícil entre ela e Manoel Soares: 'Há quem queira criar intrigas'

A apresentadora Patrícia Poeta abriu o coração após ser alvo de boatos de rivalidade com o apresentador Manoel Soares nos bastidores do programa Encontro, da Globo. Em entrevista à Revista CARAS, ela foi questionada sobre como vê os rumores, negou os boatos e esbanjou sinceridade em sua resposta.

Para começar, a estrela contou como é a convivência com Manoel Soares no trabalho. "Existe grande respeito. Os resultados positivos vêm dessa convivência. Há quem queira criar intrigas, mas não permitimos que essa energia entre na nossa casa. Queremos tocar a vida das pessoas com generosidade. Espalhar o amor silencia a maldade", disse ela.

Então, ela rebateu os rumores de que eles teriam uma relação difícil. "Penso que o importante é o que nós vivemos. Torcemos um pelo outro. Desde que assumi o Encontro, vi muita fake news, fofoca e matéria caça-clique. No começo, eu ficava chateada com todas essas mentiras. Hoje, eu não ligo mais. Quem faz quer ganhar holofote de um jeito horroroso. Não é problema meu. Cada um que fique bem com sua consciência. Prefiro focar no que é verdadeiro e no bom trabalho que fazemos", afirmou.

Por fim, a comunicadora contou sobre como lidou com as críticas ao longo do seu trabalho no programa Encontro. "Tudo tem um período de adaptação, de dar liga na mistura. Agora, somos uma receita azeitada e não sou eu que digo isso, mas sim os números da audiência. A palavra perseguição já diz tudo. Ela decorre da intolerância, por pessoas frustradas. Considero também traço do machismo que se disfarça como opinião porque, assim como eu, outras apresentadoras mulheres são atacadas. Estar onde estamos causa incômodo, mas não lembram que estamos há anos na estrada, abrimos mão de momentos familiares, deixamos filhos doentes em casa para ir trabalhar... Quero emanar amor. Agora, quem quer espalhar o mal e intrigas é porque tem isso dentro de si", contou. Leia aqui a entrevista completa de Patrícia Poeta na Revista CARAS.

Manoel Soares também já comentou os boatos de rivalidade

Há pouco tempo, Manoel Soares minimizou os boatos envolvendo ele e a apresentadora Patricia Poeta no programa Encontro, da Globo. Em entrevista ao site F5, ele garantiu que se dá bem com a comunicadora. “Conheço ela, conheço o filho dela e ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa profissional e pessoalmente. Graças a Deus a nossa relação é ótima e está tudo bem, de verdade”, disse ele.

Ele ainda contou que não acompanhou os comentários sobre a relação deles. “Sinceramente, não prestei a atenção. Tinham outras questões mais sérias para me preocupar, me envolver. Quando você vê, por exemplo, os yanomamis morrendo e pedindo socorro para o Brasil, por exemplo, não consigo prestar atenção em qualquer outra coisa”, disse ele.