E agora? Reunião com Patrícia Poeta e Manoel Soares define o futuro do 'Encontro'

Reunião com Patrícia Poeta e Manoel Soares ao lado da cúpula da Globo vai definir mudanças, dizem programas de TV

Reuniões na Globo podem decidir nas próximas horas o que vai acontecer com o Encontro, programa que enfrenta sua mais grave crise em dez anos no ar.

Segundo informações do Fofocalizando desta terça-feira (4), os apresentadores vão se reunir em uma reunião com a cúpula da emissora que deve decidir o que será feito com a atração. Não está descartada a possibilidade de que ambos possam deixar o matinal.

Já o programa A Tarde é Sua garante que uma primeira conversa já foi realizada. Nela, a Globo teria levantado a possibilidade de manter Manoel Soares só até junho - depois, ele deixaria o Encontro rumo a um novo projeto, deixando a atração exclusivamente para Patrícia Poeta.

Oficialmente, a Globo trata a confusão entre dois de seus medalhões como um "equívoco" digno de um programa ao vivo. Ontem, em uma nota enviada à imprensa, Patrícia Poeta se justificou após cortar Manoel Soares ao vivo. "Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", explicou.

Urgente 🚨 Emissora faz reunião para decidir futuro de Patrícia Poeta e Manoel Soares em programa #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/6xT2OseICh — Fofocalizando (@pfofocalizando) April 4, 2023

APRESENTOU SOZINHA

O apresentador Manoel Soares não apareceu no Encontro exibido nesta terça-feira (4). A apresentadora Patrícia Poeta comandou sozinha o programa, atitude que rendeu muitos comentários nas redes sociais.

Visivelmente nervosa, a global abriu o programa com uma pauta policial sobre furtos de celulares. Na sequência, a global conversou com uma mulher da plateia sobre o tema e não fez qualquer referência ao que aconteceu na manhã anterior.

Vale lembrar que Manoel Soares costuma folgar às terças-feiras, já que comanda o Papo de Segunda no canal a cabo GNT.