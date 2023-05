Patrícia Poeta constrange convidado com comentários ao vivo: "Bonito, galã"

Patrícia Poeta constrange convidado do 'Encontro' com elogios; plateia também foi ao delírio

Quem assitia o Encontro nesta quinta-feira (19) foi surpreendido por um momento inusitado protagonizado por Patrícia Poeta. É que ao vivo, ela acabou fazendo elogios para a beleza do repórter Tiago Resera, que surgiu na atração para falar do frio que atinge o sul Brasil.

“Patrícia, eu tô vendo você falar [sobre o frio], mas eu estou vendo o Thiago muito animado para quem disse estar com frio. Eu acho é que ele gosta mesmo do friozinho”, começou Manoel Soares introduzindo a pauta.

Ele tentava passar as informações quando ganhou um elogio da global. “Congelou no sorriso”, disparou ela. Sem perder a pose, ele passou as informações sobre o clima, mas foi novamente surpreendido por um comentário inesperado de Poeta.

“Mas o Thiago é bonitão, gente! Que repórter bonito! Era isso que vocês queriam falar, não era?”, disparou Patrícia Poeta caindo na gargalhada. A plateia foi ao delírio e ela se justificou. “Aqui a gente não edita. Aqui a gente fala o que pensa mesmo”, disse ela que ainda seguiu elogiando o rapaz. “O Thiago é bonitão, um galã de novela esse repórter. Um beijo, Tiago! Mas foco no clima, desculpa”, finalizou a jornalista.

Veja:

Clima do Paraná como sempre sendo destaque nacional, né? 😅 Mas e esse elogio aqui da Patrícia Poeta pro Thiago Rasera, quem esperava? 🤭👀 Galã da RPC 💙#Encontropic.twitter.com/SZ6PetbaO5 — RPC (@rpcparana) May 19, 2023

SINCERONA

O cantor Lucas Lucco participou do 'Encontro' desta quarta-feira, 17. Antes de se apresentar, ele acabou fazendo um comentário sobre os assuntos que estavam sendo discutidos no programa antes e deixou a apresentadora Patrícia Poeta sem graça.

O sertanejo falou sobre as notícias de crimes que haviam sido dadas antes dele subir ao palco, na parte da atração mais factual. "Bom dia, pessoal, tudo bem? Cantar um pouco para espantar esse sentimento ruim que veio com essas primeiras notícias do dia, né? Dá um aperto no coração, mas a gente vai cantar para poder começar o dia bem melhor, se Deus quiser", afirmou ele.