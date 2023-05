'Encontro': Lucas Lucco desconcerta Patrícia Poeta após fazer comentário

Antes de se apresentar no 'Encontro', sertanejo Lucas Lucco falou sobre conteúdo do programa

O cantor Lucas Lucco participou do 'Encontro' desta quarta-feira, 17. Antes de se apresentar, ele acabou fazendo um comentário sobre os assuntos que estavam sendo discutidos no programa antes e deixou a apresentadora Patrícia poeta sem graça.

O sertanejo falou sobre as notícias de crimes que haviam sido dadas antes dele subir ao palco, na parte da atração mais factual. "Bom dia, pessoal, tudo bem? Cantar um pouco para espantar esse sentimento ruim que veio com essas primeiras notícias do dia, né? Dá um aperto no coração, mas a gente vai cantar para poder começar o dia bem melhor, se Deus quiser", afirmou ele.

Apesar da expressão desconcertada de Poeta, ela, após o programa, publicou diversas fotos mostrando looks, a plateia e os convidados, incluindo o galã.

"Encontro de hoje com muita emoção e boas risadas. Obrigada pela visita. Sucesso sempre! E obrigada também pela companhia, pessoal! Amanhã tem mais!", escreveu na legenda do carrossel no Instagram.

No Instagram do famoso, ele publicou alguns stories passando o som e avisando que tocaria o lançamento "Superar não é comigo".

Veja foto: