Com look coladinho, mãe de Lucas Lucco atiça fãs ao exibir corpão em dia de treino

Aos 47 anos, Karina Lucco, Mãe de Lucas Lucco chocou os seguidores ao exibir corpo sarado; veja

Na manhã desta segunda-feira, 15, a musa fitness Karina Lucco (47) inspirou os seguidores ao mostrar em suas redes sociais que começou a semana completamente focada em sua rotina de treinos.

Na web, a mãe do cantor Lucas Lucco (31) roubou a cena ao publicar uma selfie no espelho da sala da mansão em que mora. Isso porque ela exibiu boa forma e arrancou suspiros com o corpo escultural.

Vestida com um look de academia bem estiloso, ela deixou as curvas em destaque com um conjunto em tons rosé bem justinho. Para completar o visual, ela apostou em um tênis casual.

Com uma decoração luxuosa de fundo, Karina fez questão de interagir com os fãs. "Oiiii! Aqui amanheceu friozinho! E por ai? escreveu ela na legenda da publicação.

VEJA O STORY DE KARINA LUCCO:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

De biquíni fininho, Karina Lucco impressionou os seguidores durante treino

Há pouco tempos atrás, a mãe do cantor Lucas Lucco, Karina Lucco deixou os seguidores espantados ao surgir só de de microbiquíni e boné em um vídeo em que aparece na área externa de sua casa, fazendo uma sequência de exercícios intensos.

Karina deixou os internautas babando ao exibir o físico escultural, abdômen chapado, pernas torneadas e bumbum redondinho. "Enquanto muita gente se apega nos jargões, eu prefiro treinar e me alimentar bem!" escreveu ela na legenda da publicação