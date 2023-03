Mãe de Lucas Lucco supera problema físico para manter corpão sarado; saiba como

Karina, mãe de Lucas Lucco, chama atenção pelo porte físico e teve acesso à uma técnica especial

Karina Lucco (47), mãe do cantor sertanejo Lucas Lucco (31), precisou recorrer à uma técnica de capacitação para não perder o ritmo na musculação --nem seu corpo sarado. Diagnosticada com uma hérnia de disco, hoje ela, que estuda educação física, afirma ter saído renovada do tratamento. "Nenhum incômodo na minha lombar."

A mãe do artista sertanejo teve acesso a MTOR Classic, uma técnica de capacitação, que promete prevenir e tratar lesões, desenvolvida pelo educador físico Maurício Medeiros. Recentemente, ela esteve no evento promovido pelo profissional, em Uberlândia, Minas Gerais, e falou sobre seu estilo de vida fitness e como o processo a ajudou.

"Eu tenho uma hérnia, descobri deve ter uns dez anos, e isso me limita, porque sinto muito medo de progredir nas cargas. Preciso continuar com esse temor?", questionou ela durante o evento. Então Medeiros a convidou para o palco para demonstrar como ela deveria proceder e trabalhar com a estabilidade.

O profissional trabalha no segmento há mais de 15 anos e explicou que a patologia passa por algumas fases, como o abaulamento, a protusão, a extrusão e o sequestro. Ele passou uma série de exercícios que servem como proteção para a hérnia não evoluir e a mãe do artista aprovou as coordenadas.

"Senti [contraindo] foi tudo. Bastante o abdômen, o quadríceps e nenhum incômodo na minha lombar", disse ela. O profissional atende nomes como o ex-BBB Gabriel Santana. O ator que fez produções como Chiquititas e Pantanal foi o eliminado da semana do programa Big Brother Brasil.

MÃE DE LUCAS LUCCO POSA COM O NETO E SE DERRETE

Em meados de março de 2021, Karina encantou os corações dos seguidores ao exibir cliques com o netinho então recém-nascido Luca. "Bem que vocês me avisaram que eu ia morrer de amores! Eu sabia, mas não sabia que era tanto assim! #sejabemvindoluca meu netinho! Deus te abençoe #vovóbabona", escreveu, na publicação.

Luca é fruto da relação de Lucas com a modelo Lorena Carvalho, de quem se separou em maio de 2022 após oito anos de união e quase dois anos de casamento, e o cantor fez uma música para homenagear o herdeiro. "Essa eu escrevi pra você. Seja bem-vindo meu Melhor Amigo!", declarou em seu Instagram.