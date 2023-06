Marido de Tati Machado surge no 'Encontro' e dá beijão na jornalista: "Meu mozão"

Marido de Tati Machado aparece no programa da Globo e protagoniza momento surpreendente

O programa Encontro exibido nesta sexta-feira, 23, foi marcado por um momento fofíssimo protagonizado pela jornalista Tati Machado. É que ela foi vítima de uma brincadeira da apresentadora do programa, Patricia Poeta.

É que ela foi incentivada a beijar um dos convidados de uma Festa Junina realizada pelo programa. Ela desconversou e avisou que era casada. O que a apresentadora não imaginava é que o rapaz era seu marido, Bruno Monteiro.

Ele entrou no palco e surpreendeu a amada ao surgir pela primeira vez na televisão. Completamente sem acreditar, a comunicadora caiu na gargalhada, deu um beijo no companheiro e contou: "Eu estava achando que era a Patrícia anunciando que tava namorando, menino. Gente, meu mozão, amei!", declarou.

Tati Machado é casada com o diretor de fotografia Bruno Monteiro há 12 anos. Ela é muito querida pelo público e tem um comportamento bem discreto nas redes sociais. Nos últimos anos, ela se destacou na emissora e tem sido disputada pelo Mais Você e pelo Encontro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

Tati Machado comenta sobre o visual diferentão de Patrícia Poeta no 'Encontro'

Sincera, Tati Machado sempre faz alguns apontamentos inusitados no ‘Encontro’. Recentemente, a repórter causou ao comentar um look de Patrícia Poeta. É que a apresentadora decidiu arriscar na roupa de trabalho com peças verdes e acessórios extravagentes. Foi então que a repórter fez uma comparação com Lady Gaga, que é conhecida por usar peças excêntricas. Entenda!

