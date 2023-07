Quem é a substituta de Patrícia Poeta? Valéria Almeida já trabalhou como diarista

Em entrevista à CARAS, Valéria Almeida revelou detalhes de sua história e como superou as dificuldades para conquistar seu espaço profissional

Escalada para cobrir as férias de Patrícia Poeta (44) no programa Encontro, a jornalista Valéria Almeida (39) conta uma história de vida impactante. Em entrevista à Revista CARAS, ela revelou que enfrentou muitas batalhas para conquistar seu espaço. Inclusive, já chegou a trabalhar como diarista.

"O processo não foi simples, eu não tinha condições financeiras e fiquei muito tempo desempregada, porque viam meu endereço, minha foto 3x4 e aquela combinação não dava, ninguém me chamava. Comecei a trabalhar quando passei a colocar endereços que não eram meus, porque era um lugar descriminado", revelou.

Valéria, que tem se destacado no comando do quadro Bem Estar, do programa É de Casa, contou que passou por perrengues na época da faculdade e precisou fazer faxina na casa dos próprios professores para conseguir pagar as contas.

" Fiquei inadimplente na faculdade, fui proibida de assistir aulas, fiz bicos, faxina na casa de professores. Essa vontade de estudar e ter uma profissão foi o que me fez não desistir, porque o processo foi muito difícil ", declarou.

A comunicadora completou dizendo que teve sua família como seu maior exemplo e que o estudo foi a forma que encontrou para superar a pobreza. "Quando falo da minha história, não sei dizer de onde tirei força, mas acredito que tinha uma inspiração: queria que meus pais tivessem orgulho de mim. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Foi minha avó quem me criou e ela dizia que o estudo é nossa liberdade ", disse.

Ainda durante a entrevista, Valéria relembrou que já sofreu muito preconceito por ser negra e por conta disso aprendeu a enfrentar certas barreiras impostas socialmente. "Quando você nasce mulher e nasce mulher negra, as barreiras surgem o tempo inteiro, mesmo que não sejam ditas ou verbalizadas, porque a gente precisa mostrar que a gente é tão capaz quanto qualquer outra pessoa", contou.