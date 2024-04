Filho de Anderson Leonardo sobre a morte do pai: "Alegria até o último suspiro"

Leozinho Bradock, um dos filhos do cantor Anderson Leonardo, revelou como foi a despedida do pai, que morreu na última sexta-feira (26)

Leozinho Bradock, um dos filhos do cantor Anderson Leonardo, revelou neste domingo, 28, durante o velório do vocalista do grupo Molejo, como foi a despedida do pai, que morreu na última sexta-feira, 26, em decorrência das complicações de um câncer na região inguinal.

"Nunca vi alguém partir sorrindo. Ele enfrentou esse momento como um leão, nunca transpareceu, sempre quis que a gente estivesse unido e, durante o tratamento, ele nunca transpareceu dor, tristeza. Teve alegria até o último suspiro. A gana que ele tinha para vencer foi o que ele pode me deixar com o melhor legado", disse o rapaz.

Ele também falou sobre o legado que o pai deixa. "Para mim, primeiramente, o legado é de muita alegria, porque independente de qualquer coisa, meu pai nunca esteve triste. Então não posso estar triste aqui, agora, não posso estar chorando. Tenho que estar com o meu coração aberto e a minha cabeça erguida, para seguir este legado", ressaltou.

O corpo de Anderson foi sepultado na tarde deste domingo no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro, sob forte emoção. Os amigos, familiares e fãs se reuniram no local para prestarem as últimas homenagens ao artista que marcou gerações no pagode. O enterro aconteceu ao som de músicas do Molejo e aplausos.

Molejo lançará álbum inédito com participação de Anderson Leonardo

Neste domingo, 28, Andrezinho, integrante do Molejo, anunciou durante o velório do cantor Anderson Leonardo, que o grupo vai lançar um álbum inédito no segundo semestre deste ano. Segundo o artista, o 'Paparico do Molejo' conta com músicas novas e releituras de canções antigas do grupo, e teve a participação ativa do vocalista.

"Ele sempre foi muito hiperativo, pensando dois passos na frente. Ele fez os arranjos de muita coisa, dirigiu praticamente tudo. Nós regravamos muitas coisas do Molejo, tem músicas novas também e releituras novas de algumas coisas antigas", contou ele. Saiba mais!