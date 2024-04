Claudia Raia divide clique fofo com o filho: "Veio trabalhar com a mamãe"

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que foi trabalhar acompanhada do filho caçula, Luca

Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 28, ao postar um clique inédito ao lado do filho caçula, Luca, de 1 aninho. O menino é fruto de seu relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello.

No clique publicado no feed do Instagram, a atriz aparece pronta para entrar no palco com o musical 'Tarsila, a Brasileira', que retrata a vida de Tarsila do Amaral (1886-1973), e contou que o herdeiro foi acompanhá-la em mais um dia de trabalho.

"Olha quem veio trabalhar com a mamãe?! Hoje é dia de @tarsilaabrasileira, quem vem?", escreveu ela, que também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, de seu casamento com o ator Edson Celulari. Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Fofura", disse uma seguidora. "Seus lindos", escreveu outra. "Fofíssimo", falou uma fã. "Lindo. Ele é um chame", comentou mais uma.

Em entrevista à CARAS Brasil, Claudia falou sobre Luca seguir a carreira artística. "Eu não penso nisso. Assim como foi com Enzo e Sophia, quero que ele se sinta livre para escolher o que quiser em todos os âmbitos da vida dele. A gente gosta de instigar o lado mais artístico e lúdico, mas porque achamos importante para o desenvolvimento dele. Não fazemos isso com a pretensão de que assim ele siga carreira artística [...]", explicou a atriz.

Recentemente, Claudia Raia usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com seus seguidores. Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma sequência de fotos de seu cachorrinho de estimação, Sushi, e contou que ele morreu.

"Hoje meu Sushi virou estrelinha no céu, os animais ocupam um espaço único em nossas vidas, são companheiros fiéis! Obrigada Sushi por nos proporcionar momentos de amor e alegria por tantos anos, que os anjinhos te guardem na sua passagem! Mamãe te ama muito e pra sempre", escreveu a artista na legenda. Confira o post!