Claudia Raia revela como lida com saudade da filha que mora nos EUA

Em entrevista à CARAS Brasil, Claudia Raia reflete sobre escolha profissional da filha e fala sobre saudade

Claudia Raia (57) está vivendo a maternidade novamente. Mãe do pequeno Luca (1), a atriz brinca que está tendo a oportunidade de reviver a fase de "primeira viagem", mesmo com a experiência já adquirida com Enzo Celulari (26) e Sophia Raia (21). No entanto, ela tenta lidar da melhor maneira com a síndrome do ninho vazio, em que os filhos deixam a casa dos pais para seguirem seus objetivos de vida.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz conta como fica o coração de uma mãe protetora com a filha morando nos EUA. Sophia estuda Artes Cênicas na Tisch School of the Arts em Nova York, um dos principais centros de arte do mundo.

"[Meu coração] Fica com muita saudade, porque Sophia é uma grande companheira minha. Mas ao mesmo tempo, transbordando de alegria e de orgulho por ela ir atrás das coisas que ela sonha e acredita", conta Claudia, que apoia a herdeiras na escolha de vida profissional.

Apesar de estudar Artes Cênicas, a vida discreta de Sophia Raia prevelace. O perfil do Instagram da jovem universitária é trancado e seguido apenas por amigos e familiares, como Angélica, Luciano Huck e Regina Duarte. Ela não descarta tornar a página pública algum dia, mas o foco é o curso que escolheu para a vida.

Para matar as saudades da filha, Claudia a visita sempre que pode. Elas se falam por chamada de vídeo e telefone. No entanto, o coração fica mais quentinho quando toda a família está reunida, o que anima até mesmo o caçula, fruto do casamento da estrela do musical Tarsila, A Brasileira com o diretor Jarbas Homem de Mello (54).

"É uma relação [dos irmãos] muito próxima. Luca sente muita saudade dos irmãos, e Sophia e Enzo sentem muita falta dele também. Quando estão juntos, é uma alegria para eles e para mim, de vê-los tão unidos desde cedo", conclui.