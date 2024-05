Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi esbanja luxo com vestido de grife na França

Tudo isso? Bruna Biancardi se derrete ao mostrar sua herdeira com Neymar Jr, Mavie, usando um vestido caríssimo em Cannes, na França

Nesta quinta-feira, 16, a pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, chamou a atenção ao esbanjar luxo com apenas sete meses de vida. Nas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou alguns cliques em que a bebê aparece posando com um vestido caríssimo e deixou os seguidores impressionados com o preço da peça.

Depois de curtir alguns dias na Arábia Saudita com o jogador de futebol, incluindo passeios com looks luxuosos, Bruna e Mavie partiram para outro destino ainda mais exclusivo. Agora, mãe e filha estão na França, prontas para participar do Festival de Cannes, e é claro que os modelitos da pequena não poderiam decepcionar em meio ao cenário luxuoso.

Através dos stories do Instagram, Bruna compartilhou alguns cliques em que aparece curtindo a companhia da menina antes de desfilar nos tapetes vermelhos. Nas imagens, a influenciadora posa abraçando a menina, que veste um vestido da tendência 'logomania', estampado com os símbolos da grife italiana Fendi.

Na sequência, Bruna compartilhou outro registro em que a menina aparece posando sozinha, exibindo mais detalhes da composição. Com um laço branco na cabeça, meia-calça e sapatinhos pretos, ela dá um show de fofura e luxo. O vestido por si só já é uma peça cara, podendo ser adquirido por cerca de R$ 5 a 6 mil , dependendo do tamanho.

Vale lembrar que durante a viagem para a Arábia, Bruna também compartilhou um vídeo em que a bebê, que tem apenas sete meses, aparecia brincando ao lado de uma amiguinha, Antonella, filha de um dos 'parças' do atleta, Cris Guedes com Bianca Coimbra. Ambas as meninas combinam seus looks com vestidos caríssimos da grife italiana Dolce & Gabbana.

Nas imagens, Mavie e Antonella sugiram sentadas juntas, dando risada enquanto posam com o modelito avaliado em R$ 3,7 mil . O vestido luxuoso na cor branca conta com o logo da marca na parte superior e muitas flores amarelas na saia. Em seguida, as meninas também posaram ao lado dos pais, usando os looks combinando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 💖 Mavie 💖 (@maviebruneystory)

Bruna Biancardi retorna ao Festival de Cannes:

Em 2023, em sua primeira participação no evento, a modelo apareceu no tapete vermelho da pré-estreia de Assassinos da Lua das Flores, filme de Martin Scorsese, enquanto ainda estava grávida. Desta vez, Bruna Biancardi retorna a Cannes com sua herdeira, Mavie, no colo, esbanjando muita fofura; confira os cliques!