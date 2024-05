Filha de Neymar Jr, Mavie usa look caríssimo durante a viagem à Arábia Saudita

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie posa com vestido de grife internacional durante viagem à Arábia Saudita; saiba o valor

Nesta terça-feira, 14, Bruna Biancardi impressionou ao compartilhar um novo registro de sua filha com Neymar Jr, a pequena Mavie, em suas redes sociais. Enquanto a influenciadora digital curte uma viagem à Arábia Saudita ao lado do jogador de futebol, exibiu a herdeira usando um vestido caríssimo de uma grife internacional.

Em seu perfil oficial no Instagram, Bruna compartilhou um vídeo em que a bebê, que tem apenas sete meses, aparece brincando ao lado de uma amiguinha, Antonella, filha de um dos 'parças' do atleta, Cris Guedes com Bianca Coimbra. Ambas as meninas combinam seus looks com vestidos caríssimos da grife italiana Dolce & Gabbana.

Nas imagens, Mavie e Antonella aparecem sentadas juntas, dando risada enquanto posam com o modelito avaliado em R$ 3,7 mil. O vestido luxuoso na cor branca conta com o logo da marca na parte superior e muitas flores amarelas na saia. Em seguida, as meninas também posaram ao lado dos pais, usando os looks combinando.

Vale lembrar que Neymar Jr retornou à Arábia Saudita para prestigiar um jogo de seu atual time, o Al-Hilal, no último final de semana. Mesmo afastado depois que sofreu uma lesão no joelho e precisou passar por uma cirurgia, o craque brasileiro acompanhou uma partida decisiva e levou sua ex-namorada e a herdeira ao estádio.

Bruna Biancardi comemora seu primeiro Dia das Mães ao lado do jogador.

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi abriu um álbum repleto de vídeos especiais ao lado de Mavie, desde o dia de seu nascimento até os momentos atuais, em que ela surge mais grandinha. Entre os registros encantadores, ela aparece cuidando e brincando da menina e aproveitou para celebrar seu primeiro Dia das Mães em meio a viagem com Neymar Jr.

Na legenda, a influenciadora compartilhou sua experiência na maternidade e agradeceu a pequena: “São tantas coisas pra dizer, mas ao mesmo tempo fico sem palavras. Filha, você me transformou e me transforma todos os dias. É um amor que transborda, transcende, completa”, disse Biancardi, que deu à luz a menina em outubro de 2023.

“Nem naquele meu antigo e maior sonho de “ser mãe” eu imaginei que seria tão maravilhoso. Obrigada por ser a minha força. Obrigada por me transformar na minha melhor versão. Que eu possa ser a melhor mãe do mundo pra você. Eu & você sempre. TE AMO! Feliz Dia das Mães para todas as mamães que me acompanham por aqui”, ela completou; confira os cliques!