Fofura! Bruna Biancardi retorna ao Festival de Cannes com Mavie

Um ano após aparecer grávida no Festival de Cannes, Bruna Biancardi retorna ao evento com sua filha, Mavie; confira as fotos!

A influenciadora digital Bruna Biancardi esteve no Festival de Cannes pelo segundo ano consecutivo. A ex de Neymar Jr foi vista na França nesta quarta-feira, 15, na companhia de sua filha com o jogador de futebol, Mavie, de 7 meses.

Em 2023, em sua primeira participação do evento, a modelo apareceu no tapete vermelho da pré-estreia de Assassinos da Lua das Flores, filme de Martin Scorsese, enquanto ainda estava grávida. Desta vez, ela retorna a Cannes com sua herdeira no colo, esbanjando muita fofura.

Para a ocasião, Bruna apostou em um shorts branco, além de uma blusa toda bordada com pedrarias e pérolas. Já Mavie encantou o público ao aparecer de macacão rosa claro de crochê e um lacinho na cabeça. Juntinhas, elas posaram com um sorrisão no rosto para as fotos.

Confira o antes e depois:

Mavie usa look caríssimo durante a viagem à Arábia Saudita

Na última terça-feira, 14, Bruna Biancardi impressionou ao compartilhar um novo registro de sua filha com Neymar Jr, a pequena Mavie, em suas redes sociais. Enquanto a influenciadora digital curte uma viagem à Arábia Saudita ao lado do jogador de futebol, ela exibiu a herdeira usando um vestido caríssimo de uma grife internacional.

Em seu perfil oficial no Instagram, Bruna compartilhou um vídeo em que a bebê, que tem apenas sete meses, aparece brincando ao lado de uma amiguinha, Antonella, filha de um dos 'parças' do atleta, Cris Guedes com Bianca Coimbra. Ambas as meninas combinam seus looks com vestidos caríssimos da grife italiana Dolce & Gabbana.

Nas imagens, Mavie e Antonella aparecem sentadas juntas, dando risada enquanto posam com o modelito avaliado em R$ 3,7 mil. O vestido luxuoso na cor branca conta com o logo da marca na parte superior e muitas flores amarelas na saia. Em seguida, as meninas também posaram ao lado dos pais, usando os looks combinando.