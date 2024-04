Claudia Raia comove ao falar sobre morte de cachorrinho: "Virou estrelinha"

A atriz Claudia Raia dividiu alguns cliques com seu cachorrinho, Sushi, e escreveu uma bela mensagem ao falar sobre sua morte

Claudia Raia usou as redes sociais nesta quarta-feira, 17, para dividir uma triste notícia com seus seguidores. Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma sequência de fotos de seu cachorrinho de estimação, Sushi, e contou que ele morreu.

"Hoje meu Sushi virou estrelinha no céu, os animais ocupam um espaço único em nossas vidas, são companheiros fiéis! Obrigada Sushi por nos proporcionar momentos de amor e alegria por tantos anos, que os anjinhos te guardem na sua passagem! Mamãe te ama muito e pra sempre", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e fãs deixaram mensagens de apoio. "Pra sempre nosso anjinho", escreveu Enzo Celulari, o filho mais velho de Claudia. "Sinto muito", escreveu a apresentadora Angélica. "Ele era uma belezinha! Meus sentimentos", falou a atriz Giovanna Lancellotti. "Só quem tem sabe o quanto dói. O importante é que ele foi feliz passando a vidinha com vocês", comentou uma fã.

