Rubinho Barrichello choca ao revelar a causa da morte do seu cachorro: ‘Dilacerado'

O ex-piloto de Fórmula 1 Rubinho Barrichello comoveu ao revelar qual foi a causa da morte do seu cachorro, Speedy, de 7 anos. Ele contou que o bichinho partiu por ter consumido bitucas de cigarro em seus passeios no condomínio e que isso prejudicou a alimentação dele, que não conseguia mais digerir os nutrientes necessários para sobreviver.

Barrichello contou que o veterinário encontrou 11 bitucas de cigarro no estômago do cachorro e o quadro de saúde dele piorou rapidamente. "Tem muita gente me perguntando o que aconteceu com o Speedy, já que ele não era velhinho e ia completar 8 anos. Então, eu vou contar para vocês a minha versão. Não vim aqui falar mal de ninguém e de nada, mas, com o que me aconteceu, acredito que seja importante para que talvez não aconteça a outras pessoas", disse ele.

E completou: "Speedy é um cachorro Cavalier. E quem tem um Cavalier sabe que eles são dóceis, mas também são caçadores. Então, tem sempre algo na boca dele. E foi aí que aconteceu. No prédio onde morava, o prédio da Silvana [Giaffone, ex-esposa do piloto], ele passeava muito, esperava para descer para fazer as necessidades. Quando vimos, tinha muita bituca de cigarro, e de outro tipo de cigarro mais potente, na região".

"Ele desenvolveu uma doença que não gerava mais proteína para o corpo. Foram tiradas 11 bitucas de dentro dele. E ele não conseguia mais comer. Teve diarreia com sangue e foi ladeira baixo", disse ele, que ainda fez um pedido. "Com o cocozinho do cachorro, a gente vai lá, pega e coloca dentro de um saquinho. Então, acho que seria educado também que as pessoas que têm esse hábito [de fumar], pudessem ter esse mesmo tipo de de atitude".

Gracyanne Barbosa lamenta a morte do seu cachorro

A esposa do cantor Belo, Gracyanne Barbosa, mostrou-se devastada ao anunciar a morte de um de seus cachorros. Muito próximo de seus cães, a musa fitness, que sempre aparece com um deles ao seu lado, falou sobre Thor ter falecido.

Em sua rede social, a famosa postou um vídeo cheio de fotos com o cachorro de grande porte, que a acompanhou durante vários momentos de sua vida. A artista revelou o que aconteceu com ele e desabafou sobre a falta que está sentindo dele.

"O THOR, nos deixou. Estava pensando nas palavras, no que escrever, como falar, foi tudo muito rápido e doloroso para nós! É MUITO TRISTE ter que fazer um post desse, confesso que nem gostaria, não me sinto bem, nem consigo contar detalhes, mas sei o amor que vocês tinham pelo nosso “jacalé/neném” e por isso estou postando", escreveu.

E continuou desabafando: "Está sendo muito difícil lidar com mais uma perda, para nós um filho, um amigão, um companheiro e agora uma saudade absurdaaaa! Ele teve uma parada cardiaca, a equipe veterinária tentou de tudo mas infelizmente ele se foi. Obrigada pelo carinho de sempre, sabemos o quanto ele foi amado por todos".