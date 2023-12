Sonia Abrão mostra seu cachorro machucado: 'Recuperando'

Apresentadora Sonia Abrão mostra seu pet imobilizado após fazer machucado durante passeio; o pet encantou com sua fofura durante aparição

A apresentadora Sonia Abrão mostrou uma foto de seu cachorrinho, Dante. Na rede social, a jornalista postou um registro do pet usando um acessório na cabeça após se machucar e explicou o que houve com ele.

Apesar de estar com a cabeça imobilizada para não criar mais feridas em seu corpo, o cão esbanjou fofura em sua aparição. Sonia Abrão então contou que Dante acidentou a patinha e que precisa se recuperar.

"DANTE machucou a patinha durante o passeio e agora tá com colar ortopédico para evitar que dê lambidas no ferimento! Tá com cara de Chapeuzinho Vermelho, né, @bellamorais e @abraojorge_ ? Vem se recuperando bem, graças a Deus!", escreveu ela marcando o filho e sua nora que está grávida do primeiro neto da jornalista.

Nas últimas semanas, Sonia Abrão impressionou ao exibir detalhes do chá revelação luxuoso feito para descobrir o sexo de seu primeiro neto. Em junho do ano passado, o filho da jornalista se casou com Bella Morais em um evento de alto padrão.

Leia também:Ao lado do ex-marido, Sonia Abrão surge em foto com filho e nora

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Sonia Abrão lamenta morte em sua família

A apresentadora Sonia Abrão começou a semana nesta segunda-feira, 30, com uma triste notícia em sua família. Na rede social, a jornalista abriu o coração e contou que seu cunhado, Osvaldo Almeida, faleceu após lutar muito.

Sem revelar a causa da morte, a comunicadora da RedeTV! resgatou um clique com o falecido, que apareceu usando uma sonda no nariz. Em outro registro do passado, eles apareceram mais jovens e sorridentes.

"Meu cunhado querido foi embora! Primeira notícia dessa segunda-feira. Adeus, Preto! Você lutou mais do que podia! Aguentou dores que só você pra suportar! Agora, veio o descanso sem tempo pra despedida! Agora, eu aqui sem sua mensagem de café da manhã de todos os dias! Vai na paz, meu amigo, @osvaldo.almeida.77398143! Deus vai te receber de braços abertos!", escreveu Sonia na legenda.

Na foto do passado, a apresentadora agradeceu pelos momentos vividos com o cunhado. "Valeu, Preto! Você sempre esteve do lado esquerdo do meu peito!", comentou a famosa lamentando a partida do ente querido.