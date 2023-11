Filho de Sonia Abrão faz chá revelação luxuoso; veja como foi

Que luxo! Filho de Sonia Abrão faz grande evento para descobrir sexo de seu primeiro bebê

O filho de Sonia Abrão, Jorge Fernando Damião, e sua nora, Bella Morais, fizeram um chá revelação luxuoso nos últimos dias par descobrirem o sexo de seu primeiro bebê. Avó coruja, apresentadora compartilhou os registros do evento grandioso.

Ao ar livre, a festa foi montada toda em branco e com alguns detalhes em azul e rosa. O casal e a jornalista foram vestidos com looks brancos para o momento. A revelação tão esperada foi feita com fumaça em azul e papeis da mesma cor.

"Como diz a letra dessa canção: “Deus, ainda estou contando minhas bênçãos/ Tudo que fizestes na minha vida/Quanto mais eu olho nos detalhes/ Mais da Tua bondade, encontro!", disse Sonia Abrão ao publicar os registros do chá revelação luxuoso. "CHÁ REVELAÇÃO DO FILIPPO: A REAÇÃO DA FAMÍLIA!", escreveu ela.

Ainda recentemente, a apresentadora prestigiou seu filho único ao lado de seu ex-marido em uma conquista da vida profissional dele. O filho dela é advogado.

Em junho do ano passado, o filho de Sonia Abrão se casou com Bella Morais em evento luxuoso. Após a cerimônia, que aconteceu no local em que os dois se conheceram quando eram crianças, os aproximadamente 400 convidados partiram para a Casa Petra para a festa.

Sonia Abrão lamenta morte em sua família

A apresentadora Sonia Abrão começou a semana nesta segunda-fira, 30, com uma triste notícia em sua família. Na rede social, a jornalista abriu o coração e contou que seu cunhado, Osvaldo Almeida, faleceu após lutar muito.

Sem revelar a causa da morte, a comunicadora da RedeTV! resgatou um clique com o falecido, que apareceu usando uma sonda no nariz. Em outro registro do passado, eles apareceram mais jovens e sorridentes.

"Meu cunhado querido foi embora! Primeira notícia dessa segunda-feira. Adeus, Preto! Você lutou mais do que podia! Aguentou dores que só você pra suportar! Agora, veio o descanso sem tempo pra despedida! Agora, eu aqui sem sua mensagem de café da manhã de todos os dias! Vai na paz, meu amigo, @osvaldo.almeida.77398143! Deus vai te receber de braços abertos!", escreveu Sonia na legenda.

Na foto do passado, a apresentadora agradeceu pelos momentos vividos com o cunhado. "Valeu, Preto! Você sempre esteve do lado esquerdo do meu peito!", comentou a famosa lamentando a partida do ente querido.