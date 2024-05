Hilary Duff anuncia nascimento de quarta filha com declaração emocionante

A ex-estrela da Disney, Hilary Duff, emocionou os fãs ao anunciar o nascimento da quarta filha, Townes Meadow Bair; confira os registros

Nesta terça-feira, 7, Hilary Duff usou as redes sociais para anunciar a chegada da quarta filha, Townes Meadow Bair. Além de publicar fotos do nascimento, que ocorreu no último dia 3, a esposa de Matthew Koma, escreveu uma declaração emocionante para a pequena. O parto foi humanizado e aconteceu na banheira de sua casa.

"Agora sabemos porque ela nos fez esperar tanto tempo... ela estava aperfeiçoando essas bochechas! Eu tenho sonhado em te abraçar há meses e, nos últimos 5 dias conhecendo você, olhando para você e sentindo seu cheiro, tem sido momentos de pura magia. Todos nós te amamos como se você estivesse aqui o tempo todo, beleza", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas se derreteram pela nova integrante da família. "Seja bem-vinda, menina linda", disse um. "Parabéns pelo seu pacotinho de alegria", escreveu outro. "Parabéns! Ela é perfeita", declarou um terceiro.

Vale lembrar que o casal oficializou a união em 2019 e já são pais de Banks, de 5 anos e Mae, de 2. Além deles, Hilary é mãe de Lucas, de 11 anos, fruto do antigo relacionamento com Mike Comrie.

Hilary Duff anunciou a quarta gravidez em dezembro

Em dezembro de 2023, Hilary Duff anunciou que a gravidez de seu quarto filho aos 36 anos, sendo ele o terceiro de seu relacionamento com o cantor e compositor Matthew Koma. A revelação foi feita por meio de suas redes sociais e pegou a todos de surpresa.

Em clima das festas de fim de ano, a ex-estrela da Disney, famosa por protagonizar a série LizzieMcGuire, compartilhou a notícia no cartão de Natal da família. Na foto, Hilary apareceu com uma cara surpresa enquanto pousava a sua mão na barriga, já com um volume considerável da gestação.

Além disso, outros membros da família também apareceram no clique. Entre eles estão: Luca, de 11 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Mike Comrie; Banks, de 4, e Mae, de 2, filhos de seu casamento mais recente. Seu marido também posou para o clique, especial para anunciar a novidade.

No verso do cartão, eles fizeram questão de passar uma linda mensagem sobre a gravidez. "Boas Festas. Apertem os cintos, queridos. Vem mais um para essa turma maluca. Sem mais noites silenciosas", dizia o cartão. Já na legenda da publicação, ela decidiu ser simples: "Surpresa, surpresa!"