Luana Piovani revela motivo para o filho ainda não estar na escola

Após contar que o ex-marido, Pedro Scooby, ainda não mandou o filho para a escola no Brasil, Luana Piovani revela qual foi a justificativa que ouviu

A atriz Luana Piovani voltou a falar sobre o ex-marido, Pedro Scooby, ainda não ter colocado o filho mais velho, Dom, em uma escola no Brasil após revelar que o menino não está frequentando as aulas. Em entrevista na Marie Claire, ela revelou qual foi o motivo que ouviu sobre a ausência dos estudos do menino.

Ela disse que o ex-marido iria matricular o herdeiro no início do mês de Maio, mas isso não aconteceu. Agora, esperam ele voltar do Rio Grande do Sul, já que viajou para ser voluntário. "Ele usa Rolex de ouro no pulso e acabou de vender um carro que ele mesmo ostentou nas redes sociais [na época que comprou] e alguns sites de notícias informaram custar R$ 1,2 milhão, mas me dá a seguinte notícia: 'Eu não coloquei o Dom ainda na escola para não pagar meia mensalidade, então ele entra 1º de maio'", disse ela.

E completou: "Perguntei como tinha sido o primeiro dia de aula, nesta segunda (6), durante uma chamada de vídeo para falar comigo e com os irmãos, e escutei essa frase [sobre a ida para o Sul de Scooby] do meu filho". A frase citada é de que: "[Scooby] foi para o Sul salvar as pessoas e vai me levar para a escola quando voltar".

Por fim, Piovani falou sobre a repercussão de sua declaração de que o filho ainda não foi para a escola no Brasil. Ela rebateu os ataques que recebeu. "Já criou polêmica de novo, porque ele está lá de 'herói' nas redes sociais fazendo salvamentos e todo mundo me enchendo o saco falando: 'E aí, agora você não elogia, né? Agora não fala bem', então postei o que postei hoje de manhã. Precisava falar porque acho que é uma coisa séria e ao mesmo tempo muito representativa de que lugar é esse que essa mãe sozinha fica, sempre nadando contra a correnteza, querendo o bem-estar e nunca tendo o bom senso da sociedade e do genitor a nosso favor? É muito difícil, é absurdo", afirmou.

Aniversário do filho de Luana Piovani

A atriz Luana Piovani está aproveitando cada momento que pode ao lado do filho mais velho, Dom, que completou 12 anos de vida na última semana. No dia 2 de abril, ela abriu o álbum de fotos da festinha organizada para o primogênito e dividiu novos cliques especiais com os seguidores.

Em seu Instagram oficial, Luana publicou um vídeo onde reuniu diversas fotos da celebração e mostrou um pouco como foi a festa. A loira contou que o evento aconteceu em um espaço com diversos brinquedos para as crianças curtirem o dia comemorativo.

Ao longo do registro, é possível perceber o herdeiro de Luana Piovani se divertindo bastante no local. "Quinze amigos, trampolins, futebol (sim, chovia, mas eles se dividiram em 3 grupos para jogar no campo de dentro, fissurados, aff) escaladas, pizza, bolo e brigadeiro!! Festão poxa!", iniciou a atriz na legenda.

E completou: "Meu primogênito feliz, eu feliz, assim que mãe faz a conta. Foi um animadíssimo aniversário, do jeito que meu Domzucão queria. Doze anos, meu menino cresceu! Quanto orgulho!! Foi lindo e sempre será!!".