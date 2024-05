Esposa de Arlindo Cruz atualiza estado de saúde do cantor após alta hospitalar

Internado em abril para o tratamento de uma infecção respiratória, o cantor Arlindo Cruz já está em casa: 'Ele quer viver'

O cantor Arlindo Cruz, internado no dia 21 de abril para o tratamento de uma infecção respiratória, recebeu alta hospitalar no início desta semana e já está em casa com a família. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 7, por Babi Cruz, esposa do sambista, ao jornal O Dia.

Babi afirmou que, assim como antes, Arlindo Cruz segue sendo cuidado em sua residência com muito carinho. "Com as graças e as bênçãos dos nossos orixás, de Deus acima de tudo, o nosso herói continua a missão. Está em casa, aqui no nosso colinho, usufruindo do conforto e do aconchego, do cheirinho de casa. Está em casa na paz", disse ela.

E completou: "Continua na missão que Deus determina. Vamos seguir em frente com os cuidados, com o carinho, com o zelo. Ele quer viver, ele tem força para viver, ele quer ficar por aqui. É a missão dele. Minha também, nossa, aqui de tudo. Do mundo".

Recentemente, em entrevista ao programa 'Encontro', da TV Globo, o filho de Arlindo Cruz, o Arlindinho, atualizou o estado de saúde do cantor e informou que o pai estava finalizando o tratamento com antibióticos. O sambista enfrenta sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), sofrido em 2017.

Após passar um longo período no hospital e realizar cerca de 17 cirurgias, o cantor segue com o tratamento em casa atualmente, ao lado da família. Sempre que possível, os familiares de Arlindo Cruz costumam mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais para manter os fãs atualizados.

