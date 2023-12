Gracyanne Barbosa fica devastada com morte na família: 'Um filho'

Após perda de um de seus filhos de quatro patas, Gracyanne Barbosa fica devastada e conta o que aconteceu com o cachorro

A esposa do cantor Belo, Gracyanne Barbosa, mostrou-se devastada nesta segunda-feira, 18, ao anunciar a morte de um de seus cachorros. Muito próximo de seus cães, a musa fitness, que sempre aparece com um deles ao seu lado, falou sobre Thor ter falecido.

Em sua rede social, a famosa postou um vídeo cheio de fotos com o cachorro de grande porte, que a acompanhou durante vários momentos de sua vida. A artista revelou o que aconteceu com ele e desabafou sobre a falta que está sentindo dele.

"O THOR, nos deixou. Estava pensando nas palavras, no que escrever, como falar, foi tudo muito rápido e doloroso para nós! É MUITO TRISTE ter que fazer um post desse, confesso que nem gostaria, não me sinto bem, nem consigo contar detalhes, mas sei o amor que vocês tinham pelo nosso “jacalé/neném” e por isso estou postando", escreveu.

E continuou desabafando: "Está sendo muito difícil lidar com mais uma perda, para nós um filho, um amigão, um companheiro e agora uma saudade absurdaaaa! Ele teve uma parada cardiaca, a equipe veterinária tentou de tudo mas infelizmente ele se foi. Obrigada pelo carinho de sempre, sabemos o quanto ele foi amado por todos".

Fotos explícitas de Gracyanne Barbosa geram polêmica

Sempre causando, a musa Gracyanne Barbosa voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. É que a esposa de Belo resolveu compartilhar uma série de fotos bem explícitas, o que gerou muitos comentários.

Nas fotos, a musa fitness surgiu encostada em uma árvore abrindo as pernas e mostrando sua flexibilidade. "Aquele sunday Bumday diferentão como eu", brincou ela na legenda das fotos.

Só que seguidores se dividiram ao verem os cliques . Muitos consideram os cliques impróprios e criticaram duramente a musa fitness por expor detalhes bem íntimos de seu corpo. Ela sofreu com a língua ferrenha dos seguidores.

"O que passa na cabeça de uma mulher, ficar com as pernas aberta com um árvore no meio no Instagram??? Por que?? Pra que??? Juro que não entendo", criticou um. "Se vocês falarem que isso é bonito, estão mentindo", disparou outro. "Eu fico na dúvida se esse body não machuca! Flexibilidade de milhões", disparou outro.