Fotos explícitas de Gracyanne Barbosa geram polêmica: "Pra que isso?"

Fotos explícitas de Gracyanne Barbosa deixam os fãs impressionados nas redes sociais; modelo abriu as pernas e mostrou tudo

Sempre causando, a musa Gracyanne Barbosa voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. É que a esposa de Belo resolveu compartilhar uma série de fotos bem explícitas, o que gerou muitos comentários.

Nas fotos, a musa fitness surgiu encostada em uma árvore abrindo as pernas e mostrando sua flexibilidade. "Aquele sunday Bumday diferentão como eu", brincou ela na legenda das fotos.

Só que seguidores se dividiram ao verem os cliques . Muitos consideram os cliques impróprios e criticaram duramente a musa fitness por expor detalhes bem íntimos de seu corpo. Ela sofreu com a língua ferrenha dos seguidores.

"O que passa na cabeça de uma mulher, ficar com as pernas aberta com um árvore no meio no Instagram??? Por que?? Pra que??? Juro que não entendo", criticou um. "Se vocês falarem que isso é bonito, estão mentindo", disparou outro. "Eu fico na dúvida se esse body não machuca! Flexibilidade de milhões", disparou outro.

Gracyanne Barbosa é seguida por mais de 10 milhões de fãs nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa ganha homenagem de Belo

O aniversário de Gracyanne Barbosa foi no final de setembro, e o cantor Belo não deixou de se declarar para a amada, que está completando 40 anos. Em sua rede social, o artista publicou um belo clique da esposa e enalteceu a importância dela em sua vida.

Na legenda do post, o famoso chamou a mulher pelo apelido carinhoso, "tudão", e comentou como ela o faz feliz. Belo aproveitou o momento para agradecer pelo tempo juntos. O casal está junto desde 2007 e não tem filhos, somente os cachorros.

"Feliz Novo Ciclo Gata (tudão)! Maravilhosa, nem sei o que seria de mim sem você! Obrigado por tanto e tudo que és! Que venham mais anos e anos de felicidade, minha novinha, saúde e muita paz! Eu te amo mais que tudo! Duas palavras Para bens", escreveu Belo.