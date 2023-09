Belo se declara para Gracyanne Barbosa: ''Nem sei o que seria de mim sem você''

No aniversário de Gracyanne Barbosa, Belo se declara e não poupa palavras muito apaixonadas

O aniversário de Gracyanne Barbosa é nesta quarta-feira, 20, e o cantor Belo não deixou de se declarar para a amada, que está completando 40 anos. Em sua rede social, o artista publicou um belo clique da esposa e enalteceu a importância dela em sua vida.

Na legenda do post, o famoso chamou a mulher pelo apelido carinhoso, "tudão", e comentou como ela o faz feliz. Belo aproveitou o momento para agradecer pelo tempo juntos. O casal está junto desde 2007 e não tem filhos, somente os cachorros.

"Feliz Novo Ciclo Gata (tudao)! Maravilhosa, nem sei o que seria de mim sem você! Obrigado por tanto e tudo que és! Que venham mais anos e anos de felicidade, minha novinha, saúde e muita paz! Eu te amo mais que tudo! Duas palavras Para bens", escreveu Belo.

Nos comentários, os internautas admiraram a declaração para a influenciadora. "Definitivamente o último romântico", disseram. "Belo sendo Belo... romântico, apaixonado e nos deixando com vontade de ter um mozão. Parabéns pra sua Tudão", falaram.

Recentemente, Gracyanne Barbosa falou como evita não ficar grávida do esposo. Casados desde 2012, eles estão juntos desde 2007. Em 2016, eles efetuaram renovação de votos.

Gracyanne Barbosa revela que Belo não a deixa dormir

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.