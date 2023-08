Gracyanne Barbosa revela como evita ficar grávida de Belo: ''É o melhor''

Previnida, Gracyanne Barbosa revela qual metódo contraceptivo utiliza para não engravidar de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou mais um detalhe de sua intimidade com o cantor Belo. Neste domingo, 27, ela abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre como evita engravidar do marido.

Muito preocupada com sua performance na academia e ganho de massa magra, a influenciadora revelou qual método contraceptivo escolheu usar para não afetar em seus resultados. Afinal, os hormônios podem atrapalhar no processo.

"Eu uso DIU de cobre já tem uns 10 anos e na minha opinião é o melhor contraceptivo que existe, porque é não hormonal", explicou a artista sobre a escolha para não engravidar.

Gracyanne Barbosa é casada com o cantor Belo desde 2012, mas eles estão juntos desde 2007. Em 2016, eles chegaram a renovar os votos durante uma festa de São João. Apesar de não terem filhos, os dois famosos têm vários cachorros.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa revelou se usa roupa íntima e qual é o tipo que ela gosta. A famosa então surpreendeu ao exibir o modelo de calcinha que veste quando está a fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa revela que Belo não a deixa dormir

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.