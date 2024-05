Tony Ramos passa por cirurgia após sangramento intracraniano

O ator Tony Ramos, de 75 anos, deu entrada no Hospital Samaritano de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o artista está sendo submetido a uma operação para estancar um sangramento intracraniano. Até o momento, não há nenhuma informação sobre o seu estado de saúde.

Vale lembrar que Tony esteve no ar recentemente na novela 'Terra e Paixão', da TV Globo, interpretando o personagem Antônio La Selva.

Filho de Zé Vaqueiro recebe alta hospitalar após ficar internado por 9 meses

A família do cantor Zé Vaqueiro está em festa nesta quinta-feira, 16. Isso porque o filho caçula dele, Arthur, deixou o hospital após ficar internado por cerca de 9 meses. O bebê estava na UTI neonatal desde que nasceu em julho de 2023. Agora, a mãe coruja, Ingra Soares, mostrou um vídeo com o filho na ambulância durante a ida para casa.

O bebê nasceu com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Por isso, ele precisou de acompanhamento médico intensivo em seus primeiros meses de vida. Agora, ele teve alta hospitalar e vai seguir com o tratamento em casa e perto da família.

Nas redes sociais, Ingra celebrou a novidade. "A fé em Deus é um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis. Ela fortalece nossa capacidade de superação e nos lembra que Deus sempre reserva as melhores coisas para nós. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre Arthur , em casa", informou na legenda do post.

