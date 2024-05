Emoção e quebra de protocolo: relembre os dias de William Bonner no RS

William Bonner deve retornar nesta quinta para os estúdios Globo. Relembre como foi a trajetória do jornalista no Rio Grande do Sul

Nesta quinta-feira, 16, o apresentador William Bonner (60) estará de volta à bancada do Jornal Nacional, principal telejornal da TV Globo. Durante um período de dez dias, o jornalista cobriu ativamente as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. A CARAS Brasil faz, a seguir, uma retrospectiva das principais ações de William durante cobertura jornalística na região sul do país.

Bonner embarcou para o Rio Grande do Sul na semana passada, no dia 6. Ele foi para região em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que iria levar doações para a região.

Vale lembrar que, a Globo deslocou vários profissionais de sua equipe para a cobertura da enchente que atingiu várias cidades no Rio Grande do Sul nas últimas semanas. William Bonner e Patricia Poeta fizeram parte do time de profissionais que marcaram presença no local. Ela já voltou na semana passada, e ele continuou por mais alguns dias. Relembre.

QUEBRA DE PROTOCOLO

Logo no primeiro dia, William dispensou o tradicional terno e gravata que costuma usar no trabalho e apareceu apenas de camiseta. Ele usou uma camiseta preta de manga curta ao aparecer ao vivo na TV na segunda-feira, 6.

Bonner optou por apresentar o jornal sem muita vaidade ou com vestimentas sociais, em respeito às vítimas das enchentes da região. Em outros momentos também, William também apresentou o telejornal de jaqueta jeans.

GEROU POLÊMICAS

Durante sua passagem, o jornalista dividiu opiniões entre os telespectadores e internautas. Nesse período, o âncora do Jornal Nacional recebeu diversas mensagens de ataque e apoio. Por ser muito ativo nas redes sociais, ele teve diversas críticas quanto ao seu desempenho.

"Não adianta postar de bonzinho, sabemos seu caráter", escreveu um. "Um comunicador extraordinário nível de excelência referência desde sempre", defendeu outra. "Sem credibilidade. O show da Madonna estava bom?", atacou um terceiro.

"Está demorando para ir embora. Tu não contribui em nada ficando no RS. As pessoas já estão se ajudando", escreveu uma. "Vai te embora daqui, você não é bem vindo aqui no Rio Grande do Sul", disparou outro internauta.

NOS BASTIDORES

De acordo com o colunista Erlan Bastos, do Em Off, Bonner tem demonstrado uma postura exemplar durante a cobertura das enchentes na região sul do país. Fora dos estúdios, o apresentador abriu mão do ‘glamour’ da profissão e colocou a mão na massa nas atividades ao lado da equipe, mesmo quando está distante das câmeras.

Segundo relatos, Bonner tem sido visto apoiando os funcionários e ajudando a carregar equipamentos para o programa, como fios e tripés de câmera. Vale mencionar que durante a cobertura, ele tem se apresentado no telejornal em cenários improvisados, como nas ruas, em abrigos e até mesmo em cozinhas e por isso, precisa locomover os instrumentos.

