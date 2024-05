Saiba sintomas e complicações de diagnóstico do filho de João Gomes e Ary Mirelle

Ary Mirelle fez alerta nas redes sociais após ficar 'desesperada' ao receber diagnóstico de Jorge, primeiro filho com o cantor João Gomes

Ary Mirelle (22) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, para fazer um alerta sobre o diagnóstico de Jorge, seu primeiro filho com o cantor João Gomes (21). O pequeno teve bronquiolite, uma infecção viral comum que afeta as vias respiratórias de bebês e crianças. Saiba os sintomas e complicações.

Os sintomas iniciais da bronquiolite podem ser bem parecidos com os de um resfriado, com tosse, obstrução nasal, coriza e às vezes chiado no peito. De acordo com o portal FioCruz, eles podem durar entre 3 e 15 dias, e se assemelham também a uma crise de asma ou bronquite.

A bronquiolite pode ter complicações após o diagnóstico, sendo as principais a hiperreatividade brônquica pós-infecção viral e a bronquiolite obliterante. No primeiro caso, a criança tem recorrentes crises de chiado no peito. Isso pode acontecer em famílias que tenham histórico de alergia e asma, um episódio agudo e prolongado de bronquiolite ou a exposição a poluentes.

Já a segunda condição é rara, e é considerara uma forma crônica de bronquiolite. Esse diagnóstico é considerado em crianças que, após quatro semanas do surto agudo de bronquiolite, continuem com os sintomas respiratórios. Nos casos mais graves, podem se desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica e complicações cardíacas.

Ary Mirelle conta que o filho com João Gomes se recuperou da doença após uma longa jornada e acompanhamento de médicos como fisioterapeutas, pediatras e pneumologistas. "Eu tava desse jeito [chorando] todo dia, perdendo minhas forças e pedindo ajuda a Deus toda", desabafou.

De acordo com a Sociedade de Pediatria de São Paulo, os tratamentos em casos leves podem ser realizados em casa, com hidratação oral, desobstrução nasal, administração de antitérmicos e fisioterapia respiratória.

Já em casos mais graves, que precisam de internação, o bebê pode ser submetido a suplementação com oxigênio, hidratação endovenosa, suporte ventilatório e fisioterapia respiratória. Alguns casos pode ser utilizado corticosteróide.

"Aconteceu de meu bebê ter bronquiolite, e eu me via desesperada. Eu não falei nada aqui até que ele melhorasse", contou a noiva de João Gomes. "Jorge está melhor, e consegui cuidar em casa com auxílio de médicos", completou ela.

