Angélica lamenta perda na família com Luciano Huck: “Foi muito guerreira”

Angélica recebe trágica notícia e usa as redes sociais para lamentar a perda de um dos cachorrinhos de sua família com Luciano Huck

Sempre discreta sobre a vida pessoal de família, Angélica abriu uma rara exceção para compartilhar em suas redes sociais um momento de profunda tristeza. Na madrugada desta sexta-feira, 12, a apresentadora lamentou a partida de um dos animais de estimação de sua família com o marido, o apresentador Luciano Huck.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Angélica compartilhou a trágica notícia da morte de Berenice, um dos três amigos de quatro patas da família. Em suas palavras, a comunicadora destacou a força e coragem do pet, que vinha lutando pela vida há algum tempo, ao abrir um álbum de fotos de momentos com a cachorrinha: “Um dos nossos anjos se foi hoje, Berenice!”, iniciou.

“É sempre muito difícil… mas, ficam os momentos de alegria, amor, parceria e latidos intermináveis (Bere exagerava…rs). Gratidão lelê por ter estado em nossas vidas com esse “olhar” que sempre acalmava e dizia tanto! Você foi muito guerreira, lutou muito e não queria partir! Agora descansa, meu anjo”, a apresentadora lamentou.

Por fim, Angélica contou que a cachorrinha foi acolhida por seu herdeiro Benício, que está com 16 anos: “Obrigada Beni por ter escolhido a Bere para nossa família. “A vida dos cães é muito curta , sua única falha realmente“ Agnes Sligh Tumbul”, a apresentadora finalizou a triste declaração com uma reflexão sobre os amigos de quatro patas.

Nos comentários, Angélica recebeu mensagens de apoio de familiares e amigos, que conheciam a cachorrinha: “Essa dor que dilacera a alma e nos faz chorar tem explicação e se chama amor pela anjinha Berenice! Meus sentimentos”, disse Tom Cavalcanti. “Que peninha”, lamentou Ingrid Guimarães. “Sinto muito”, disse Fiorella Mattheis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Vale mencionar que a família dos apresentadores possui outros dois cachorrinhos, Obama e Gringa, que tem até seu próprio perfil nas redes sociais. Os pets pertencem aos outros dois herdeiros de Angélica e Luciano: o primogênito Joaquim, de 18 anos, e a caçula Eva, que tem apenas 11 aninhos

Família de Angélica e Luciano Huck passou fim de ano em Alagoas:

A família de Angélica e Luciano Huck celebrou a chegada de um novo ano com uma viagem especial em Alagoas! No primeiro dia do ano, a apresentadora compartilhou um clique em suas redes sociais no destino paradisíaco ao lado de seus herdeiros. A loira até coordenou os looks da família e todos usaram branco para comemorar a data especial.

Luciano, por sua vez, compartilhou registros ao lado da esposa, filhos e amigos para detalhar a escolha do destino nacional para o fim de ano: "Há 10 anos que não vinha aqui; pela primeira vez, trouxe a família. Este lugar é mágico e se desenvolveu muito bem. Não poderíamos ter escolhido um canto do mundo melhor”; veja as fotos das férias de Angélica e Luciano.