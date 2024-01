Angélica e Luciano Huck reúnem herdeiros para celebrar o ano novo em Alagoas

Em família! Angélica e Luciano Huck curtem fim de ano em destino paradisíaco ao lado dos três filhos, Joaquim, Benício e Eva

A família de Angélica e Luciano Huck celebraram a chegada de um novo ano com uma viagem especial em Alagoas! Nesta segunda-feira, 01, a apresentadora compartilhou um clique em suas redes sociais no destino paradisíaco ao lado de seus herdeiros, Joaquim, de 18 anos, Benício, de 16, e a pequena Eva, que tem apenas 11 aninhos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Angélica compartilhou um registro em que aparece posando ao lado do marido e dos filhos durante a celebração. A apresentadora, que aparece usando um conjunto de top e saia, coordenou os looks da família e todos usaram branco para comemorar a chegada de mais um ano juntos.

“Que 2024 seja um ano de saúde & paz”, ela legendou na publicação, que também foi compartilhada no perfil do marido. Claro que a família dos apresentadores recebeu uma chuva de elogios nos comentários: “Feliz Ano Novo, família linda”, disse um admirador. “Que Deus continue abençoando você sempre”, desejou mais um.

No último dia do ano, Angélica também chamou atenção ao dividir alguns cliques de sua viagem. Com um biquíni roxo, a comunicadora, que celebrou a chegada de seus 50 anos recentemente, apareceu posando em seus melhores ângulos e deu um show de beleza na orla alagoense: “Só gratidão por você 2023”, ela escreveu na legenda.

Luciano, por sua vez, compartilhou registros ao lado da esposa, filhos e amigos para detalhar a escola do destino nacional para o fim de ano: "Há 10 anos que não vinha aqui; pela primeira vez, trouxe a família. Este lugar é mágico e se desenvolveu muito bem. Não poderíamos ter escolhido um canto do mundo melhor para começar 2024”, disse o comunicador.

Vale mencionar que apesar de viajarem no ano novo, Angélica e Luciano Huck organizaram uma confraternização especial de fim de ano em casa. O casal de apresentadores recebeu amigos e familiares para uma celebração antecipada de Natal na última sexta-feira, 23, antes de comemorarem de forma mais intimista.

Entre os convidados estavam personalidades como Pe. Fábio de Melo e Carolina Dieckmann, que dividiram registros da confraternização nas redes sociais. Além disso, em seu perfil oficial no Instagram, Angélica compartilhou um clique posando sorridente ao lado de seus filhos com o comandante do 'Domingão com Huck' e dos amigos.

