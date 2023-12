Angélica e Luciano Huck reúnem familiares e amigos em Natal antecipado

Angélica e Luciano Huck organizam confraternização ao lado dos filhos, pais e amigos como Grazi Massafera, Pe. Fábio de Melo e Carolina Dieckmann

Os apresentadores Angélica e Luciano Huck reuniram familiares e amigos próximos para uma celebração antecipada do Natal na tarde desta sexta-feira, 23. Entre os convidados estavam personalidades como Pe. Fábio de Melo e Carolina Dieckmann, que dividiram registros da confraternização nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Angélica compartilhou um clique posando sorridente ao lado de seus filhos com o comandante do 'Domingão com Huck' na Globo, Joaquim, de 18 anos, Benício, de 16, e a pequena Eva, que tem apenas 11 aninhos. Os três herdeiros coordenaram looks com os pais e apareceram usando roupas brancas para a ocasião.

Os pais dos apresentadores também participaram da celebração e aparecem posando de forma discreta no lado direito do clique. Além dos familiares, Angélica e Luciano também receberam outros amigos próximos, como Grazi Massafera, que apareceu acompanhada de sua filha, Sofia, de 9 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Cauã Reymond.

Na legenda, a anfitriã do evento agradeceu a presença dos convidados: “Aqui tem muito amor e fé. Nosso pré natal foi mágico! Que o próximo ano nos reserve ainda mais momentos assim!”, escreveu Angélica. A loira ganhou elogios dos participantes nos comentários: “Foi lindo”, disse a irmã da loira, Márcia Marba, que agencia a carreira de algumas das celebridades presentes no evento.

Ingrid Guimarães também marcou presença na confraternização e dividiu um registro ao lado de suas companheiras de treino em suas redes sociais: “Uma foto natalística para provar que não usamos só roupas de ginástica”, a atriz brincou ao posar com Grazi, Angélica, Carolina e o personal trainer das famosas, Chico Salgado.

Vale mencionar que além de amigas na profissão, Angelica, Ingrid e Grazi estão sempre juntas na hora do treino. Isso porque as amigas têm em comum o mesmo personal trainer e frequentem a mesma academia no Rio de Janeiro. Por isso, as musas fitness costumam dividir cliques para mostrar que a diversão durante a malhação em grupo é garantida:

Angélica e Xuxa mandaram recados para Eliana:

Apesar de não terem comparecido ao evento de Angélica, as comunicadoras Xuxa e Eliana também estão entre a lista de melhores amigas da loira. Na última quinta-feira, 21, as loiras enviaram recados para a apresentadora do SBT, que ganhou uma homenagem especial na emissora de Silvio Santos durante o Programa Raul Gil.

Angélica teceu elogios para o talento da amiga na profissão: “Você merece todas as homenagens, por tudo que você representa para as mulheres apresentadoras, você que está aí há tantos anos, aos domingos, brilhando, trabalhando, viajando e fazendo sempre o melhor para o seu programa”, disse a estrela; confira as outras homenagens.