Xuxa e Angélica mandam recados para Eliana no SBT: ‘Você é incrível’

Xuxa e Angélica fazem elogios para Eliana durante homenagem no Programa Raul Gil, do SBT: ‘Você merece nossos aplausos’

As apresentadoras Xuxa e Angélica fizeram homenagens para Eliana durante o Programa Raul Gil, do SBT. As duas enviaram depoimentos carinhosos para a amiga, que participou do quadro de homenagens para grandes estrelas da TV brasileira.

Em seu recado, Xuxa relembrou quando elas se aproximaram na amizade. “Eu e a Li a gente já se conhece há muito tempo, mas a gente começou a cada vez mais ficar junto depois que a gente abriu aquele grupo (de WhatsApp, junto com Angélica). Começamos a descobrir algumas coisas a mais, encantadoras da Li, o quanto ela é divertida, bacana, amiga. É uma pena ela estar em São Paulo, porque a gente fica querendo estar junto, estar mais perto, jogar buraco. A gente já combinou uma coisa que é viajarmos juntas. Aí, sim, o bicho vai pegar! Estou aqui para dizer que você é incrível em tudo que você faz e a gente está se apaixonando cada vez mais por você”, disse ela.

Por sua vez, Angélica teceu elogios para o talento da amiga na profissão. “Você merece todas as homenagens, por tudo que você representa para as mulheres apresentadoras, você que está aí há tantos anos, aos domingos, brilhando, trabalhando, viajando e fazendo sempre o melhor para o seu programa. Você merece nossos aplausos, nosso carinho, e que você continue brilhando muito. Sendo essa potência e levando o nome de muitas mulheres que trabalham e, assim como você, em um ambiente masculino, se sobressaem”, afirmou.

Ainda no palco, Eliana recebeu homenagens de outros famosos, como Tiago Abravanel, Tom Cavalcante, Carlos Alberto de Nóbrega, Celso Portiolli, Claudia Leitte e mais. A atração será exibida neste sábado, 23, a partir das 16h45.

Fotos: Rogerio Pallatta/SBT

Eliana renova o bronzeado em dia na praia

A apresentadora Eliana elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar fotos de como curtiu o final de semana de sol. A estrela apareceu só de biquíni de bolinhas e fininho ao renovar o bronzeado em uma praia de Porto de Galinhas.

A artista caprichou nas poses ao mostrar a sua boa forma em várias poses ao ar livre em um lindo dia de sol. Na legenda, ela contou sobre a alegria de curtir os dias de descanso.

"Sou da natureza, sou do mato, amo pé no chão, vento na cara e cabelo ao vento. Me sinto livre, leve e feliz. E viver tudo isso com quem amo, minha família, deixa a vida com uma sensação de completude. Foram dias de conexão com o que realmente importa, o amor", disse ela.