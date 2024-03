Com a filha, Gloria Pires apresenta novos membros da família: ‘Surpresas’

A família aumentou! Gloria Pires encanta seguidores ao compartilhar cliques ao lado de uma das filhas para apresentar seus novos pets

A família aumentou! Gloria Pires encantou seus seguidores nas redes sociais ao apresentar os novos membros de seu lar neste domingo, 17. A atriz mostrou as surpresas que chegaram para alegrar ainda mais sua vida: dois cachorrinhos. Além de exibir os filhotes, ela compartilhou detalhes sobre a adoção ao lado de sua herdeira, Ana Morais, fruto do casamento com Orlando Morais.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Gloria lembrou que há dois anos sofreu uma perda dolorosa, quando precisou se despedir de sua melhor amiga de quatro patas, a pequena Bijoux. Muito apegada aos animais, a artista compartilhou que inicialmente não se sentia pronta para receber novos bichinhos. No entanto, tudo mudou nos últimos dias.

Ao se aprofundar sobre a chegada dos bichinhos, a atriz, que estava no ar na novela da Globo 'Terra e Paixão', contou que eles surgiram "do nada" e foram uma grata surpresa. Em um vídeo, Gloria narrou que os pequenos simplesmente apareceram em seu sítio. Um dos pets correu em sua direção, enquanto o outro estava escondido.

Depois que perceberam que os cachorrinhos não tinham dono, a atriz contou que decidiu adotar os dois de uma vez. Na legenda, ela se derreteu pelos novos membros da família: “Que delícia as surpresas que a vida traz! Desde a partida da Bijoux, minha companheira durante 11 anos, não me sentia pronta para outra relação assim”, iniciou.

Além de se derreter pelos novos pets, Gloria também revelou os nomes dos filhotes: “Mas Hera e Zeus surgiram, “do neida”, como somente os deuses são capazes e mudaram o rumo da prosa”, ela se derreteu pelos pequenos. Entre os registros compartilhados no álbum de fotos, a atriz apareceu brincando com os cachorrinhos ao lado da herdeira.

Claro que ela recebeu muitos elogios nos comentários e os seguidores ficaram babando com os novos amigos de quatro patas da famosa: “Casalzinho de sorte!!!! São Francisco que mandou”, disse a cantora Leila Pinheiro. “Eu amo você”, Carolina Dieckmann se declarou para a amiga. ‘Observe como eles são lindos’, Cleo Pires se derreteu e escreveu a mensagem em italiano.

Gloria Pires está com o ninho vazio:

Parece que os filhotes de cachorrinhos vieram em boa hora para fazer companhia a Gloria Pires, já que a atriz se despediu da presença de mais um filho em seu dia a dia. Em suas redes sociais na última quarta-feira, 13, a artista revelou que seu filho caçula, Bento Morais, de 19 anos, deixou de morar com ela e seu marido, Orlando Morais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Gloria compartilhou um clique raro com o herdeiro mais novo, que costuma ser bem discreto. Ambos apareceram abraçados e com um sorriso no rosto no registro. Na legenda da publicação, a atriz compartilhou a novidade e se despediu de Bento, que voou do ninho e agora vai morar sozinho; confira a despedida.