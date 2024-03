Filho caçula de Gloria Pires se muda da casa dos pais: "Voou do ninho"

Bento Morais, filho caçula de Gloria Pires, se muda da casa dos pais; a atriz postou declaração para se despedir do herdeiro em suas redes sociais

A atriz Gloria Pires se despediu da companhia de mais um filho em seu dia a dia. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 13, a artista revelou que seu filho caçula, Bento Morais, de 19 anos, deixou de morar com ela e seu marido, Orlando Morais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Gloria postou um clique raro com o herdeiro mais novo, onde ambos apareceram abraçadinhos e com um sorriso no rosto. Na legenda da publicação, a atriz contou a novidade e se despediu de Bento.

"Meu bebê @bentopmorais_ voou do ninho… Salve a sua força, meu amor! Que seus caminhos sejam abertos e iluminados", declarou a estrela. Nos comentários, seus seguidores mandaram boas energias para a nova fase.

"Meu Deus!!!!!! Cada vez que vejo Bento me assusto. Lindo lindo da 'tia' Bel", escreveu a atriz Isabel Fillardis. "Sucesso pra ele!!", desejou um seguidor. "Muita luz, amor e sucesso pra esse rapaz", disse outro. "Foto linda", enalteceu mais um.

Vale lembrar que Gloria Pires também é mãe de outras duas meninas com Orlando Morais, Antônia Morais, de 31 anos, e Ana Morais, de 23. Ela ainda é mãe de Cleo, de 41 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Fábio Jr.

Gloria Pires é cotada para papel de destaque no remake da novela 'Pai Herói'

Em fevereiro, houve rumores de que Gloria Pires está próxima de fazer sua estreia na HBO Max após encerramento de contrato exclusivo com a TV Globo. A atriz recentemente atuou na novela Terra e Paixão, mas apenas assinará contratos por projeto na emissora carioca, lhe possibilitando atuar em outros lugares.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, nos bastidores da produtora, a informação é que no remake da trama 'Pai Herói', Gloria dará vida ao papel de Ana Preta. Na primeira versão da novela, exibida originalmente em 1979 pela TV Globo, a personagem foi interpretada por Gloria Menezes.

Sob o comando de Renata Dias Gomes, o remake de ‘Pai Herói’ ainda não tem data para estrear na HBO Max. A plataforma de streaming, inclusive, colocará no catálogo a trama 'Beleza Fatal', escrita por Raphael Montes, sendo a primeira novela da produtora. Em seguida, o remake de 'Dona Beja' também ficará disponível para os assinantes.

Caso a HBO não mude o cronograma, o remake possivelmente estrelado por Gloria Pires deverá chegar no streaming apenas no final de 2025 ou início de 2026. Até o momento, a atriz não confirmou sua participação.