Gabriela Pugliese posta vídeo e mostra detalhes do mesversário do caçula

Gabriela Pugliese celebrou os três meses de vida de seu filho caçula, Massimo, fruto de seu relacionamento com Tulio Dek, e compartilhou o momento

Nesta quinta-feira,16, Gabriela Pugliesi, de 39 anos, celebrou os três meses de vida de seu filho caçula, Massimo, fruto de seu relacionamento com Tulio Dek. Em uma publicação no Instagram, a influenciadora compartilhou fotos com o bebê e declarou seu amor pelo herdeiro.

"Três meses do meu boto cor-de-rosa. Um carinha diferenciado, que prefere comemorações mais singelas e discretas. Chique, assim como ele é. Se eles não fossem tão diferentes de personalidade, diria que tê vendo o Lion de novo, mais desbotado", escreveu ela.

Para comemorar a data, a influencer apostou em uma roupa especial que combinava com o tema do bolo. O pequeno estava vestido como um pizzaiolo, enquanto o bolo era decorado com os ingredientes que são comumente usados em pizzas.

A fofura do pequeno, é claro, encantou os internautas. "Eu acho ele a cara da mãe", disse uma. "Viva o tomatinho mais lindo", escreveu outra. "Viva o Massimo! Lindo demais… e esse sorriso? Apaixonante", comentou uma terceira.

Veja a publicação:

Gabriela Pugliese fala de cuidados com os filhos

Além do pequeno Massimo, Gabriela e Tulio também são pais de Lion, de um. Recentemente, em seu Instagram, a musa fitness disse que não sente culpa por ser improdutiva em outras atividades, já que tem dedicado boa parte de seu tempo aos cuidados com os filhos.

"Sim, eu tô mais em casa do que nunca. Faço minhas coisas desse jeito. Eu sei que isso vai passar tão rápido, então me livro da culpa (tento) de não me sentir tão produtiva. Eu sempre fui viciada em produzir. Não me permitia ficar cinco minutos parada, e hoje tudo que eu queria é congelar esses momentos de 'não fazer nada' com meus filhos, porque sei que isso é um baita privilegio de uma mãe que pode cuidar do seus bebês", falou.