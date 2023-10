Felipe Andreoli revela curiosidade do convite para o casamento de Ronaldo

Felipe Andreoli revela dica que veio para as mulheres no convite para o casamento de Ronaldo e Celina Locks

O apresentadora Felipe Andreoli participou do programa Mais Você, da Globo, na manhã desta segunda-feira 2, e contou curiosidades sobre o casamento de Ronaldo e Celina Locks. Ele estava entre os convidados da cerimônia em Ibiza, na Espanha, na semana passada e contou alguns detalhes sobre como foi a festa. Inclusive, ele entregou uma dica para as mulheres que estava no convite da cerimônia.

Andreoli contou que as mulheres receberam uma recomendação sobre qual sapato usar na festa.

"Isso eu acho que posso contar. Tinha uma recomendação para as mulheres não irem com salto muito fino por causa do fino. Em geral, as mulheres não estavam com aquele salto tradicional de festa, salto agulha, estavam com aquele salto mais grossinho embaixo. Como tinha uma parte de grama e jardim, elas receberam a dica no convite”, disse ele.

Então, ele encheu o casal de amigos de elogios ao contar como se sentiu na festa de casamento. "Foram duas festas. Uma festa de boas-vindas e a outra festa do casamento mesmo. Estava uma cerimônia que quem estava lá se sentiu muito especial. Eram em torno de 300 convidados, foi lindo mesmo! Eu gosto de perceber o comportamento das pessoas e eu vi que eles estavam muito felizes, e a Celina podia realizar o sonho de um casamento mesmo, uma cerimônia. Estava lindo, super familiar, e eu sempre falei para o Ronaldo que eu o admiro muito porque vejo como é família dele, super educados, queridos, acessíveis”, afirmou.

Sabrina Sato usa look poderoso no casamento de Ronaldo

A apresentadora Sabrina Sato marcou presença no casamento de Ronaldo e Celina Locks nesta segunda-feira, 25. Para o evento luxuoso em Ibiza, na Espanha, a famosa não economizou no look e surpreendeu com um vestido caríssimo, de modelo comportado, mas nada discreto.

Em sua rede social, a artista, conhecida pelas suas produções icônicas, exibiu cliques usando a peça de grife que já custou até R$ 56 mil em um site do Brasil. O modelo longo, de cor rosa e com acabamento de plumas foi combinado com uma carteira prata brilhante e óculos escuros, também brilhantes.

"Celebrando o amor", disse Sabrina Sato, que está solteira após anunciar o fim do relacionamento com o pai de sua filha, o ator Duda Nagle. Nos comentários, os internautas admiraram a famosa. "Deusa", elogiaram. "Maravilhosa", aprovaram outros a produção.