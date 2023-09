Famosos mostram seus looks para o casamento de Ronaldo e Celina Locks

Rafa Brites, Felipe Andreoli e João Guilherme Silva já estão prontos para o casamento de Ronaldo e Celina Locks

Nesta sexta-feira, 29, o ex-jogador de futebol Ronaldo celebra o seu casamento com Celina Locks com uma festa luxuosa em Ibiza, na Espanha. A celebração acontece no terceiro dia de festa pela união do casal, que já teve uma cerimônia de casamento no início da semana e um jantar especial especial com seus convidados.

Para mais um dia de festa, os convidados famosos capricharam na escolha dos seus looks. O apresentador Felipe Andreoli apostou em um terno bege com camisa branca. Enquanto isso, a esposa dele, Rafa Brites, surgiu com um vestido bege de crochê com direito a várias franjas.

O apresentador João Guilherme Silva, que é filho de Faustão, apareceu com um terno cinza e gravata rosa. E a namorada dele, Schynaider Moura, surgiu deslumbrante com um vestido rosa de cetim com aplicação de flor no decote.

Veja as fotos:

Sabrina Sato usa look poderoso no casamento de Ronaldo

A apresentadora Sabrina Sato marcou presença no casamento de Ronaldo e Celina Locks nesta segunda-feira, 25. Para o evento luxuoso em Ibiza, na Espanha, a famosa não economizou no look e surpreendeu com um vestido caríssimo, de modelo comportado, mas nada discreto.

Em sua rede social, a artista, conhecida pelas suas produções icônicas, exibiu cliques usando a peça de grife que já custou até R$ 56 mil em um site do Brasil. O modelo longo, de cor rosa e com acabamento de plumas foi combinado com uma carteira prata brilhante e óculos escuros, também brilhantes.

"Celebrando o amor", disse Sabrina Sato, que está solteira após anunciar o fim do relacionamento com o pai de sua filha, o ator Duda Nagle. Nos comentários, os internautas admiraram a famosa. "Deusa", elogiaram. "Maravilhosa", aprovaram outros a produção.