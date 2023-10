Preço do vestido de Marina Ruy Barbosa no casamento de Ronaldo chama a atenção

Marina Ruy Barbosa escolhe vestido caríssimo para ir ao casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks. Saiba o preço!

A atriz Marina Ruy Barbosa caprichou na escolha de seu look para curtir a festa de casamento do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno com Celina Locks neste final de semana. A estrela esteve em Ibiza, na Espanha, para celebrar o amor do casal e mostrou que usou um vestido caríssimo!

A ruiva apareceu com um vestido verde plissado, brilhante e com alças finas. O look destacou as curvas impecáveis do corpo dela, que exibiu o modelito de vários ângulos em novas fotos. A peça é da grife Gucci e custa cerca de R$ 45 mil.

Vale lembrar que Ronaldo e Celina organizaram uma festança na Espanha com três dias de celebrações, incluindo a cerimônia de casamento, festa animada e jantar especial. Porém, eles proibiram o uso de celulares dos convidados durante a comemoração para evitar registros do evento e para que todos se divertissem tranquilamente.

Atualmente, Marina está no ar como a vilã Preciosa na novela Fuzuê, da Globo.

Marina Ruy Barbosa faz rara aparição com seu namorado

A atriz Marina Ruy Barbosa aproveitou o último final de semana em uma festa de casamento e fez uma rara aparição em público com seu novo namorado, o milionário Abdul Fares. Os dois marcaram presença no casamento da estilista Paula Aziz, que foi quem mostrou a foto dos amigos nas redes sociais.

Na imagem, Marina e Abdul apareceram abraçados ao posarem com outros amigos, incluindo o apresentador João Silva, que é filho de Faustão. Recentemente, a ruiva celebrou o seu novo amor. “Estou bem, estou feliz, coração está bem”, comentou ela ao Gshow.

O namoro de Marina e Abdul é recente. Eles se conheceram por meio de amigos em comum e logo começaram a sair juntos, mas sempre de forma discreta. Os dois assumiram o romance em julho de 2023, quando foram flagrados juntos em público.